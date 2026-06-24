「自動洗車機」使用NGなクルマの条件とは！

ガソリンスタンドなどで見かける「自動洗車機」は、お金を入れてボタンを押すだけで愛車をきれいにできる便利な設備です。

手洗いの時間がないときや、大型車両で洗車が大変なときなど、水洗いから乾燥までを短い時間でおまかせできるため、非常に重宝することから、晴れた日に洗車機の前に長い列ができる光景もおなじみとなっています。

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洗車機にはいくつか種類があり、クルマを止めて機械が動く「門型」や、乗ったまま進む「ドライブスルー型」などがありますが、基本的な仕組みや使い方は共通しています。

シャワーやブラシ、送風機が組み込まれた設備にクルマを入れ、料金を支払って洗車メニューを選ぶだけです。

しかし、この便利な洗車機をすべてのクルマで利用できるわけではないことはあまり知られていません。実は仕様上の問題から、洗車ができないクルマが存在します。

まず挙げられるのがボディサイズによる制限です。多くの洗車機では、全長5.2メートル、車幅2.3メートル、高さ2.3メートル以内といった上限規格が設定されており、これを超える車は物理的に利用できません。

具体的には、トヨタの「センチュリー」のような大型高級セダン、トヨタの「ハイエース」のスーパーロング仕様などの商用バン、大型SUVなどの大柄なモデルが該当します。

また、サイズが規格内であっても、店舗によってはメルセデス・ベンツの「Sクラス」や「Gクラス」、ポルシェやテスラの各モデルといった輸入車の使用を断っているケースもあるため事前の確認が賢明です。

クルマの仕様や塗装による制約もあります。一部の高級車にある「マット塗装」は、洗車機のブラシで傷がついたり質感が損なわれたりする可能性があるため推奨されません。ほかにも、ルーフボックスで全高が増した場合や、複雑な形状のエアロパーツ、ウイングを取り付けているクルマも注意が必要です。

さらに、年代物の旧車やネオクラシックカーも機械式洗車機は避けたほうがよいでしょう。ブラシの接触で塗装を傷めたり、経年劣化した樹脂パーツが破損したりする恐れがあります。

特に旧型のオープンカーは、幌の部分から高圧の水が車内に侵入する危険性があるため使用すべきではありません。普段は雨漏りしなくても、機械式の強力な水圧では予期せぬ場所から水が入ることがあるのです。

一方で、新しいクルマならではのトラブルも報告されています。たとえばホンダ「オデッセイ」5代目モデルに搭載された「ジェスチャーコントロール・パワースライドドア」は、手をかざしてドアを開閉できる機能ですが、これが洗車機のブラシの動きに誤って反応し、洗車中にドアが開いて車内が水浸しになった事例がありました。

このほか、足の動きでトランクが開く「電動トランク」機能や、オートロック・アンロック機能、電動オープン機能なども、ブラシを誤検知してトランクやドアが開いてしまうことがあるため注意が求められます。

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もし自己責任で洗車を行い、クルマが破損するだけならまだしも、店舗の設備を壊してしまった場合は修理代の弁償などを巡る交渉に発展する事態も考えられます。

機械式洗車機は不特定多数が利用する公共性の高い設備です。「これくらいなら大丈夫だろう」という安易な判断が、大切な愛車を傷つけるだけでなく、設備を破損させることにもつながりかねません。

ルールを守り、正しく安全に利用することが求められます。