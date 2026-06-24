バレーボール女子日本代表のアウトサイドヒッター・秋本美空（みく）が２４日、２０２６―２７年シーズンからイタリア１部セリエＡ「ブスト・アルシーツィオ」に期限付き移籍することが決まった。所属する国内の大同生命ＳＶリーグ・姫路が発表した。秋本にとって世界最高峰と名高いイタリア１部リーグに初挑戦となる。

この日、予定された会見は体調不良で中止となったが、姫路を通じて「世界トップレベルのリーグでプレーできることがとても楽しみです。新しい環境になるので、いろんなことにどんどんトライしていきたいと思っています」などとコメントを発表した。

身長１８５センチの高さを生かした攻撃力が武器の１９歳のアタッカーは、姫路からドイツ・ブンデスリーガ１部のドレスナーＳＣに期限付き移籍。初の海外挑戦でもまれ、ドイツの高いブロックに対する攻撃力を身につけた。

ブスト・アルシーツィオは、セリエＡ優勝１回（１１〜１２年）、準優勝１回（１３〜１４年）、欧州チャンピオンズリーグ準優勝１回（１４〜１５年）の名門クラブ。日本代表でチームメートのセッター・関菜々巳や来季からＯＨ和田由紀子が所属する。秋本も「関選手や和田選手といった日本人選手も在籍しています。

お互いに高め合いながら頑張りたいと思うので、これからも見守ってもらえるとうれしいです」と胸を高鳴らせた。

１２年ロンドン五輪銅メダルメンバー・大友愛さんを母に持ち、「五輪で金メダル」が目標だ。日本代表として参加する国際大会のネーションズリーグでは、２１日のイタリア戦などに途中出場し、高いブロッカー相手に得点を決めるなど、存在感を放っている。１９歳はさらなる躍進へ世界最高峰の舞台で腕を磨く。

◆秋本 美空（あきもと・みく）２００６年８月１８日、神奈川県生まれ。１９歳。小学２年時、元日本代表の母・大友愛さんの影響で、Ｖリーグ男子つくばユナイテッドのＪｒ．アカデミーで始める。東京・共栄学園中に進み、同高２年時の２３年、１６歳で日本代表候補に初登録。３年時の２５年１月、全国高校選手権（春高バレー）を制し、ＭＶＰ。同月、大同生命ＳＶリーグ姫路に入団。２５―２６年季はドイツ１部・ドレスナーＳＣに期限付き移籍。１８５センチのアウトサイドヒッター。