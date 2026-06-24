

東北の夏を熱く焦がす「盛岡さんさ踊り」が、2026年も8月1日（土）から4日（火）にかけて開催されます。本記事では、祭りの由来や、初心者でも予約なしで飛び入り参加できる「輪踊り」の楽しみ方、気になる有料観覧席の最新チケット動向まで徹底ガイド。さらに、東京方面からのアクセスや、夜のパレード終了後でもその日のうちに移動できる「深夜帯の臨時新幹線」を活用した賢い東北周遊ルートまで詳しく解説します。

東北の夏を彩る「盛岡さんさ踊り」とは？

「盛岡さんさ踊り」

盛岡市とその周辺地域で古くから踊り継がれてきた「伝統さんさ踊り」。各地域によって振り付けや衣装が異なり、色鮮やかなパレードは圧巻の一言です。パレードの先頭で華麗な踊りを披露する「ミスさんさ踊り」は、毎年一般公募で選ばれる5名の女性たち。祭り期間中はもちろん、年間を通して岩手県や盛岡市のPR活動で活躍しています。

悪鬼退散！「岩手」の由来にもなった三ツ石伝説

さんさ踊り発祥の地といわれる「三ツ石神社」の巨石

さんさ踊りの起源は、藩政時代から伝わる「三ツ石伝説」にさかのぼります。かつて南部盛岡城下に現れた羅刹（らせつ）という鬼の退治を里人たちが三ツ石神社の神様に祈願しました。神様は鬼を捕らえ、二度と悪さをしない誓いの証として境内の大きな三ツ石に鬼の手形を押させました。これが「岩手」の地名の由来とも言われています。鬼の退散を喜んだ人々が三ツ石のまわりを「さんささんさ」と踊ったのが、この祭りの始まりです。

飛び入り参加OK！一緒に踊る「輪踊り」「太鼓大パレード」

「盛岡さんさ踊り」に欠かせない太鼓

「盛岡さんさ踊り」の大きな魅力は、観光客でも当日気軽にお祭りに参加できる点にあります。パレード終了後には会場内の6ヶ所で「輪踊り」を開催し、事前の参加登録なしで踊りの輪に加わることができます。服装は自由で、最終日の8月4日は、全参加者がひとつになる「大輪踊り」がフィナーレを飾ります。

また、2014年に「和太鼓同時演奏」でギネス世界記録を達成した伝統の「太鼓大パレード」も当日の飛び入り参加が可能です。

初心者でも安心の「おへれんせ師匠」

踊り方が分からなくても心配はいりません。輪踊りの会場には、黄色のタスキをかけた「さんさ・おへれんせ師匠」が待機しています。「おへれんせ」とは地元の方言で「お入りなさい」という意味。師匠から直接しなやかな手の動きやステップを教わり、笑顔で楽しく踊りの輪に入りましょう。

「盛岡さんさ踊り」アクセス

東北新幹線「はやぶさ」、秋田新幹線「こまち」

「盛岡さんさ踊り」は 8月1日（土）〜4日（火）18:00〜21:00、JR盛岡駅から徒歩約10〜15分の盛岡市中央通会場でパレードを実施します。（観覧席入場は17:00から）

また、各日の13:00〜16:00頃にはJR盛岡駅西口から徒歩約3分の盛岡市民文化ホール・大ホールで伝統さんさ踊り競演会を開催します。

東京駅から盛岡駅は、東北新幹線「はやぶさ」、もしくは秋田新幹線「こまち」に乗り、2時間10分程度でアクセスできます。なお「はやぶさ」「こまち」ともに全車指定席のため、事前の特急券予約を忘れずに。

パレード観覧時の注意事項（画像：「盛岡さんさ踊り」公式サイトより）

祭り当日は会場周辺で17:50頃から全面車両通行禁止となるため、公共交通機関でのアクセスを心がけましょう。

深夜の臨時新幹線が変える夏の東北観光の周遊スタイル

注目したいのは、祭りの開催に合わせて設定されているJR東日本の臨時列車のダイヤです。例えば、さんさ踊り期間中の8月2日に運行される22:20新青森発の「はやぶさ122号」（盛岡駅23:14発・仙台行き）を利用すれば、21時にお祭りが終わった後でもその日のうちに仙台エリアまで戻って宿泊することが可能です。さらに8月6日には秋田発の『こまち286号』なども設定されており、盛岡のさんさ踊りを皮切りに、青森ねぶたや秋田竿燈といった東北全体の夏祭りをシームレスにハシゴする『熱狂的な夏祭りツーリズム』が可能になっています。

【2026年最新】有料観覧席と競演会のチケット動向

有料観覧席図（画像：「盛岡さんさ踊り」公式サイトより）

大迫力の演舞をじっくり座って楽しみたい方には、盛岡市中央通に設置される「有料観覧席」がおすすめです。

全席指定席で1席4,000円（税込・3歳以下の膝上観覧は無料）。2026年は6月2日から販売を開始していますが、6月19日時点ですでに8月1日の盛岡商工会議所窓口での販売分は全席販売、セブン-イレブン販売分も県議会議事堂側は完売、その他エリアも残りわずかとなっています。8月2日〜4日販売分にはまだ余裕があるため、観覧予定の方はお早めの確保を推奨します。

また、日中の時間帯（13時〜16時頃）には盛岡市民文化ホール（マリオス）で「伝統さんさ踊り競演会」も開催します。こちらは全席自由席で1日券2,000円（税込）。各地域で伝承されてきた多様な振り付けや衣装を涼しいホール内でじっくり堪能できるため、鉄道旅の合間のスケジュールにも組み込みやすいイベントです。

短い東北の夏を熱く焦がす4日間。お腹の底まで響き渡る数千の太鼓の鼓動と「サッコラチョイワヤッセ！」の力強い掛け声。今年はあなたも沿道で眺めるだけでなく、師匠に手ほどきを受けて“踊る側”へと回ってみませんか？

（画像：Pixta）

鉄道チャンネル編集部

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