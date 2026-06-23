KDDIと沖縄セルラーは、「auナビウォーク」「auカーナビ」「au助手席ナビ」の月額料金および一部サービス内容を9月1日に改定する。各アプリの月額料金を110円引き上げるほか、「au助手席ナビ」は名称を「auカーナビ ライト」へ変更し、新機能を追加する。

全コースで月額110円の引き上げ

料金改定の対象は3サービス。「auナビウォーク」では、月額330円コースが440円に、月額220円コースが330円にそれぞれ改定される。なお、月額220円コースは、2023年1月30日に新規受付を終了しているプラン。

「auカーナビ」では、スタンダードコースが550円→660円に、プレミアムコースが990円→1100円となる。

「助手席ナビ」は機能を追加し「カーナビ ライト」へ

「au助手席ナビ」は、9月1日の月額料金改定と同時に、サービス名称を「auカーナビ ライト」へ改める。月額料金は330円→440円となる。

リニューアルに合わせて追加する新機能は4点。安全運転を支援する「ゾーン30回避ルート」、渋滞の回避経路を詳しく示す「渋滞回避詳細表示」、未開通の道路を事前に表示する「新規開通道路表示」、駐車場探しに役立つ「駐車場アイコンブランド表示」を搭載する。