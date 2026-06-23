脳科学者・茂木健一郎が指摘する「ウダウダグダグダ言う」決断回避の罠と人生の盲点
脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「決めることで、人生の時計は進んでいく」を公開した。動画内で茂木氏は、人生における意思決定の重要性と、「決めない」ことや他人の決断を妨げる行為の弊害について、独自の視点から力強く提言している。
冒頭、茂木氏は進路や日々の食事など、人生において迷う場面は多々あるとした上で、「決めないっていうことも1つの決定」であると指摘。「とりあえず決めないと、決めてないってこと自体が、1つの状態になる」と述べ、決断を保留することの意味について語った。決断することで他の可能性は減るものの、人生は一度に一つのことしかできないという事実を強調している。
続けて、人間は1日に何千回も小さな決定を繰り返しており、その選択の積み重ねによって人生が作られていくと説明。その選択が最善だったかどうかはわからず、アクセス不可能なパラレルワールドの人生と比べても仕方がないと主張した。その上で、「決めないで曖昧にしておくこと」や「他人が決めようとする時にそれを邪魔をする」といった行為は「人間として一番良くないことだ」と厳しく批判。「ウダウダグダグダ言う」ことで世の中が間違った方向に向かい、自身も駄目な方向へ進んでしまうと警鐘を鳴らしている。
最後に茂木氏は、一つひとつの物事を決めて進んでいくしかないと述べ、「決めることによって人生の時間は進んでいくし、刻まれていく」と表現した。決めるという行為は「暗闇へのジャンプ」であり勇気のいることだが、自然にできるようにならなければいけないと視聴者にメッセージを送り、動画を締めくくった。
冒頭、茂木氏は進路や日々の食事など、人生において迷う場面は多々あるとした上で、「決めないっていうことも1つの決定」であると指摘。「とりあえず決めないと、決めてないってこと自体が、1つの状態になる」と述べ、決断を保留することの意味について語った。決断することで他の可能性は減るものの、人生は一度に一つのことしかできないという事実を強調している。
続けて、人間は1日に何千回も小さな決定を繰り返しており、その選択の積み重ねによって人生が作られていくと説明。その選択が最善だったかどうかはわからず、アクセス不可能なパラレルワールドの人生と比べても仕方がないと主張した。その上で、「決めないで曖昧にしておくこと」や「他人が決めようとする時にそれを邪魔をする」といった行為は「人間として一番良くないことだ」と厳しく批判。「ウダウダグダグダ言う」ことで世の中が間違った方向に向かい、自身も駄目な方向へ進んでしまうと警鐘を鳴らしている。
最後に茂木氏は、一つひとつの物事を決めて進んでいくしかないと述べ、「決めることによって人生の時間は進んでいくし、刻まれていく」と表現した。決めるという行為は「暗闇へのジャンプ」であり勇気のいることだが、自然にできるようにならなければいけないと視聴者にメッセージを送り、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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