　23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比390円高の7万3250円と急伸。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては896.04円高。出来高は7697枚となっている。

　TOPIX先物期近は4135ポイントと前日比22ポイント高、TOPIXの現物終値比は39.95ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 73250　　　　　+390　　　　7697
日経225mini 　　　　　　 73250　　　　　+390　　　137965
TOPIX先物 　　　　　　　　4135　　　　　 +22　　　 13286
JPX日経400先物　　　　　 37565　　　　　+200　　　　 328
グロース指数先物　　　　　 706　　　　　　+3　　　　 249
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース