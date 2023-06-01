日経225先物：23日0時＝390円高、7万3250円
23日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比390円高の7万3250円と急伸。日経平均株価の現物終値7万2353.96円に対しては896.04円高。出来高は7697枚となっている。
TOPIX先物期近は4135ポイントと前日比22ポイント高、TOPIXの現物終値比は39.95ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 73250 +390 7697
日経225mini 73250 +390 137965
TOPIX先物 4135 +22 13286
JPX日経400先物 37565 +200 328
グロース指数先物 706 +3 249
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は4135ポイントと前日比22ポイント高、TOPIXの現物終値比は39.95ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 73250 +390 7697
日経225mini 73250 +390 137965
TOPIX先物 4135 +22 13286
JPX日経400先物 37565 +200 328
グロース指数先物 706 +3 249
東証REIT指数先物 売買不成立
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