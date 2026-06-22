元CAが本当に買ってよかったものだけ厳選！2026年上半期ベストコスメ
まぶたが盛れる青みラメ♡
キャンメイク ラメマニア 03 シュガーユニコーン 770円（税込）
1つで2色が楽しめるコスパ抜群コスメ。左のピンクのラメをまぶたの真ん中に、右のブルーラメを涙袋にのせるのが筆者のお気に入りです！
濡れたようなツヤ感のある儚げなアイメイクが完成しますよ♡
繊細なピンクラメに沼るバレエコアリップ♡
ディオール アディクト リップマキシマイザー 212 チュチュ 4,840円（税込）
王道リップのバレエコアカラーがマストバイ！ベビーピンクのベースに偏光ラメがたっぷり入っていて、ぷっくりキラキラのリップメイクが叶うんです。
唇の縦じわが目立たない仕上がりになって単体でもかわいいので、筆者は毎日持ち歩いています♡
ちゅるんとしたまつげが叶うマスカラ♡
エテュセ マスカラ エクストラロング 01 ちゅるんブラック 1,980円（税込）
透明感のあるブラックと、うるつやな仕上がりが今っぽい上半期ベストマスカラ！筆者の細いまつげもしっかり盛れて、汗や皮脂でもにじみにくいので手離せません◎
くすみピンクの溺愛アイライナー♡
キングダム リキッドアイライナーTP チュチュグレー 1,650円（税込）
くすみピンクのアイライナーが、お仕事メイクにも休日メイクにも大活躍♡絶妙なくすみピンクを目尻に使うと、簡単に旬顔メイクが完成するので重宝しています◎
スルスルと描きやすくてメイク崩れしにくい点もGOOD！
ほぼ毎日使っているブルベチーク♡
2aN デュアルチーク 09 ハートバルーン 1,870円（税込）
ほぼ毎日のように使っている本当に買ってよかったチーク。白みピンクと青みピンクをベースに青ラメがたっぷり入っていて、頬にのせると血色感とツヤ感がダブルで手に入ります♡ハイライトなしでもかわいいから時短メイクとしても◎
毛穴をぼかしてくれるふんわり仕上がりで、マスクをしていても汚く崩れにくいところも好きです。
元CAが選ぶ2026年上半期ベストコスメ、いかがでしたか？本当に買ってよかったアイテムばかりなので、ぜひ参考にしていただけたらうれしいです♡