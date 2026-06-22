牡羊座は真剣交際を申し込まれるかも！水瓶座は今は動かないほうが◎　6/22〜7/7【上弦の月｜藤島佑雪の月星座別・12星座占い】

6月22日は上弦の月。上弦の月から下弦の月までの、月星座別の恋模様をお届けします。教えてくれるのは元銀座ホステスで占い師＆開運アドバイザーの藤島佑雪さん。星からのメッセージで、ツラい恋や苦しい恋にさよならしてハッピーな恋を手に入れましょう！

■月星座を調べるには？

月星座は、自分が生まれた瞬間に月が位置していた星座で決まります。ご存知ない方は「石井ゆかり・月星座を読む」で調べてみましょう。

正確な月星座を知るには生年月日と出生時間が必要となりますが、出生時間が不明でも調べることは可能です。

■月星座が「牡羊座」のあなた

シングルさんは控えめにしていると、経済力がある人から真剣交際を申し込まれがち。カップルさんはお相手に対して、細やかな心配りをすると信頼されそう。

♡ツラ恋の処方箋

なんでも自分で決めずに、任せてみるのもいいかもね。

■月星座が「牡牛座」のあなた

シングルさんは清楚な装い、礼儀正しい対応でモテモテに。カップルさんはお相手を支える覚悟を決めると「一生、絶対、離さない！」って思ってもらえるはず。

♡ツラ恋の処方箋

受け身でもいいんです。でも、覚悟は決めなきゃね。

■月星座が「双子座」のあなた

シングルさんは焦りは禁物。さみしいときは部屋を片付けながら、心を落ち着かせましょう。カップルさんは同棲が、お別れの始まりになる可能性があります。

♡ツラ恋の処方箋

さみしさに心が引きずられないようにしましょうね。

■月星座が「蟹座」のあなた

シングルさんは恋人がほしい、結婚したいっていってるけど、他者に心を開けますか？ カップルさんはお相手と結婚となると、いろいろ気になることが出てきがち。

♡ツラ恋の処方箋

恋愛では“受け入れる”っていうのが、すごく重要。

■月星座が「獅子座」のあなた

シングルさんはお相手へのアプローチは、「あからさま」じゃなく、「それとなく」で。カップルさんは結婚を望むなら、楽しいデートより落ち着くデートがオススメ。

♡ツラ恋の処方箋

まっすぐぶつかるより、フワッとさせておいたほうがいいときもあるから。

■月星座が「乙女座」のあなた

シングルさんはステキだなって思っている人からガンガン、アプローチされそう♡ カップルさんはお互いのライフスタイルをすり合わせながら、いい関係に♡

♡ツラ恋の処方箋

そのままの乙女座さんが愛されるんです！

■月星座が「天秤座」のあなた

シングルさんは出会いがあっても「何かが違う」と感じがち。そこを無理する必要はないんじゃない？ カップルさんはお相手への不満は溜めずに、小出しにしましょう。

♡ツラ恋の処方箋

自爆が一番、怖いから。

■月星座が「蠍座」のあなた

シングルさんは出会い頭に惚れられちゃうかも。まずは友達から始めてみては？ カップルさんはお相手からの情熱を強く感じる星回り。楽しく過ごせそう。

♡ツラ恋の処方箋

思ってることを、気軽に話してみたらいいですよ。

■月星座が「射手座」のあなた

シングルさんは独身でいくか、結婚するか、真剣に考えてみるといいかもね。カップルさんはお相手に結婚について、どう考えているか聞いてみるといいですよ。

♡ツラ恋の処方箋

「結婚はまだ早い」って思ってると、大事な話をしないまま、流されていきそう。

■月星座が「山羊座」のあなた

シングルさんは今、何かと話しかけてくる人、将来のお相手として有望そうですよ？ カップルさんはお相手が山羊座さんのこと大好きみたい。今後のこと、話してみたら？

♡ツラ恋の処方箋

「10年後、この人といたらどうなるかな？」って想像してみて！

■月星座が「水瓶座」のあなた

シングルさんは今、動くときじゃないのかも。片思いさんは静かに様子をうかがって。カップルさんはイラッとしがち。「別れる！」って思う場面も出てくるかも。

♡ツラ恋の処方箋

あんまり真剣に考えすぎないで！

■月星座が「魚座」のあなた

シングルさんは婚活するのにいいタイミングかも。積極的に話しかけてくる人に注目！ カップルさんは結婚したいなら、お相手の考えを探ってみるのがいいみたい。

♡ツラ恋の処方箋

お相手にも事情があるから、そこを見守ってあげるとよさそうです。

（藤島佑雪）