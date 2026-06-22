今回は、40代の婚活中の男性が厳しい現実をみたエピソードを紹介します。

20代の女性と結婚したかったけど…

「俺は45歳の会社員です。最近結婚したいなと思うようになり、結婚相談所に登録して婚活を始めました。俺の結婚相手の希望は『共働き』『年収400万以上』『家事を全部やってくれる』『子供は2人以上産んでくれる』『20代』『実家で両親と同居してくれる』女性です。

ただ条件に合った女性が見つからず、仕方なく30代の女性と会うことにしました。その女性はまぁまぁ美人で、『35歳だけど結婚してやってもいいかな……』と思いました。

ですが翌日、その女性からお断りの連絡がありました。『せっかく妥協してやったのに……』と怒りが止まりません」（体験者：40代男性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ この話を聞くだけでも、なぜこの女性に断られたのかが分かりますよね。まぁこの男性本人は、断られた理由がまったく分かっていなさそうですが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。