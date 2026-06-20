お笑い芸人のビートきよし（76）が、20日配信のABEMA密着番組「NO MAKE」に出演。ビートたけし（79）と漫才ブームを牽引したコンビ、ツービートの今後について語った。

番組では、横浜市中区伊勢佐木町でカラオケスナック「スター☆場」を経営している、きよしに密着。店はボトル注文をすると料金5000円（税別）で時間無制限に歌えるシステムで、地元客が連日訪れる様子が紹介された。6月の定休日はわずか5日間だけで、きよしが芸能の仕事がある日以外は、ほぼ皆勤していることも明かされた。また、21年に腎臓の病気をわずらい、週3回の人工透析を受けていることも説明。ナレーターからは「“レジェンドじゃない方芸人”の生き様に迫ります」と伝えられた。

きよしは、1972年に浅草・フランス座で出会ったたけしとツービートを結成してから、ほどなくして売れた時期も振り返った。当初のたけしについて「コンビ組んだって酒ばっかり飲んで、仕事取ってきたってすっぽかすわ、酒飲んでステージ上がってお客とケンカするわ、大変だったよ」と苦笑しつつも、「面白いのは分かってるから。なんとかこいつを、うまいこと舞台に引っ張りだそうと、ごますって、ごますって」と才能を認め、苦労して舞台に連れだしていたことを明かした。

最後に漫才をしたのは2013年。きよしはツービートについて「俺は解散したっていいんだよ、別々に仕事やってるんだから。自分1人でやればいいんだけど」と前置きしながらも「相方も人がいいのか、『せっかくやってきたんだから』って。（たけしから）『解散する』とは絶対言わない」と説明した。

また「俺は相方って言うけど、相方は俺のことを『きよしさん、きよしさん』って、さん付けで呼ぶんだよ」とお互いの呼び方を紹介。「今後のツービートは、相方が『やろう』と言ったらやるし、そうじゃなきゃ、俺からやろう、とは言わない」とした。

プライベートでは連絡を取り合うことはないが、今年2月のお笑いイベントで再会したことという。「来たよ、って言ったら『お〜、元気？』って。ニコニコしながら話してた。嫌な雰囲気は何もないからね」と語った。

たけしが舞台に出た後に、きよしを呼び込んだことも回想。たけしについて「相方と会っても、2人でニコニコしながら、本当に『最高の相方』」と明言した。