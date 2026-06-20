カンヌ受賞の岡本多緒、日本で“異例”スタンディングオベーションに感激 役作りの減量明かす
日本人初となるカンヌ国際映画祭最優秀女優賞を受賞した岡本多緒が20日、都内で行われた映画『急に具合が悪くなる』の公開記念舞台あいさつに登壇。観客から“異例”のスタンディングオベーションで迎えられ、感激の表情を浮かべた。
【写真】スタンディングオベーションに感動する黒崎煌代
この日、会場では日本では珍しいスタンディングオベーションが沸き起こり、岡本のほか、長塚京三、黒崎煌代、濱口竜介監督の登壇を歓迎。岡本は瞳を潤ませながら「感動しました。ありがとうございます」と笑顔で感謝を伝えた。
また、黒崎は「日本でスタンディングオベーションは初めてなので、カンヌの思い出がよみがえってきて、うれしかったです」としみじみ。「もうあと10分ぐらいやってくれても良かったです（笑）」とユーモアたっぷりに語り、会場の笑いを誘った。
本作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が、死と生、別れと出会い、そして出会いを新たな始まりに変えることをめぐり、20年の学問キャリアと互いの人生をかけて交わした20通の往復書簡（著：宮野真生子・磯野真穂）が原作となる。
映画では、パリ郊外の介護施設「自由の庭」の施設長であるマリー＝ルー・フォンテーヌ（ヴィルジニー・エフィラ）と、日本人の演出家・森崎真理（岡本）が、同じ名前の響きを持つ偶然に導かれて、交流が始まり、友情を超える絆を結ぶ物語となっている。
真理を演じた岡本は、役作りで体を絞ったことを告白。「最後、少し食事を制限していました。そこで、自分の身体的なものがやっと理解できました。人間って少し食べないだけでエネルギーがわかないんだなというのを体感できて、ありがたかったです」と語りつつ、「監督に『絞れ』って言われたのに、監督は横でおいしそうなものを食べているから『えーっ』って思いながらやっていました」とふくれっ面。監督はタジタジだった。
【写真】スタンディングオベーションに感動する黒崎煌代
この日、会場では日本では珍しいスタンディングオベーションが沸き起こり、岡本のほか、長塚京三、黒崎煌代、濱口竜介監督の登壇を歓迎。岡本は瞳を潤ませながら「感動しました。ありがとうございます」と笑顔で感謝を伝えた。
本作は、がんの転移を経験しながら生き抜く哲学者と、臨床現場の調査を積み重ねた人類学者が、死と生、別れと出会い、そして出会いを新たな始まりに変えることをめぐり、20年の学問キャリアと互いの人生をかけて交わした20通の往復書簡（著：宮野真生子・磯野真穂）が原作となる。
映画では、パリ郊外の介護施設「自由の庭」の施設長であるマリー＝ルー・フォンテーヌ（ヴィルジニー・エフィラ）と、日本人の演出家・森崎真理（岡本）が、同じ名前の響きを持つ偶然に導かれて、交流が始まり、友情を超える絆を結ぶ物語となっている。
真理を演じた岡本は、役作りで体を絞ったことを告白。「最後、少し食事を制限していました。そこで、自分の身体的なものがやっと理解できました。人間って少し食べないだけでエネルギーがわかないんだなというのを体感できて、ありがたかったです」と語りつつ、「監督に『絞れ』って言われたのに、監督は横でおいしそうなものを食べているから『えーっ』って思いながらやっていました」とふくれっ面。監督はタジタジだった。