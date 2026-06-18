１７日、重慶市江津区李市鎮で行われたドラゴンボート巡行。（重慶＝新華社記者／黄偉）【新華社重慶6月18日】中国重慶市江津区李市鎮で17日、ドラゴンボートが街中を練り歩き、人々が山歌（山村民謡）を競い合う「2026年李市旱竜舟山歌会」が開かれた。会場では、ヘビやムカデなど毒を持つ5種類の生き物の的を弓矢などで撃つ「射五毒」、矢を壺に投げ入れる遊び「投壺」、額などに魔除けの印を付ける「点雄黄」などの民俗行事