「しあわせ体質」は科学でつくれる科学の側から見た「運のよさ」。じつは心理学の世界では、運がいい人・幸せな人には共通点があり、それは後天的に身につけられることが、長年の研究で明らかになっています。運の良し悪しは、生まれ持った星まわりや才能で決まっている。多くの人がそう思い込んでいます。ところが、心理学の世界では、まったく逆の結論が出ています。10年・数百人をかけた研究が突き止めたのは、「運のいい人」と