ジュワネングに騎乗した１７日の関東オークスは２着。３戦ぶりに乗りましたが、馬が良くなっていましたし、思った以上の行き脚でハナへ。止まっていないんですけどね。

後続を６馬身突き放しましたが、最後に差されたのは息子の望来が乗ったペンダント。後ろから１頭だけ来たことは分かりましたし、早い段階で自分の馬を目標に定めたエスコートは素直にうまかった。望来はデビュー８年目になりますが、重賞でのワンツーは初めてです。やはり、気持ちよかった。ゴール後にグータッチをするため、自然と右手を突き出していましたから。今度は中央で、そして自分が勝つ形でやりたいですね。

今週は土、日ともに函館で騎乗します。落とせないという強い気持ちで臨むのは、檜山特別（日曜１０Ｒ）のチャーリーです。ダート２冠に輝いたフィンガーやケンタッキーダービー５着のダノンバーボンなど、強い馬と走っています。調教では気の難しい面も感じましたが、さすがに能力は十分にありますね。今回は自己条件。今までとは相手が違う。しっかり結果を出すつもりです。（ＪＲＡ騎手）