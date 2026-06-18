ロジェ ヴィヴィエ×イェジが魅せる！2026年プレフォールキャンペーンの新たな世界観

フランスのラグジュアリーメゾン、ロジェ ヴィヴィエが2026年プレフォールキャンペーンを発表しました。今回のキャンペーンには、グローバルブランドアンバサダーを務めるITZYのイェジさんが登場。メゾンの歴史やアーカイブに囲まれた幻想的な空間で、創造性と遊び心に満ちた世界観を表現しています。伝統とモダンが美しく交差する最新コレクションの魅力をたっぷりご紹介します。

イェジが表現するモダンフェミニニティ

世界的人気を誇るK-POPグループITZYのメンバーであるイェジさんは、力強さと洗練された美しさを兼ね備えた存在として注目を集めています。

今回のキャンペーンでは、パリのメゾン ヴィヴィエのサロンを舞台に、アーカイブ資料に囲まれてくつろぐ姿や、うさぎとツイスターゲームを楽しむユニークなシーンを披露。

自由な発想と豊かな想像力を感じさせるビジュアルが印象的です。

ロジェ ヴィヴィエが大切にする「JOIE DE VIVRE（生きる喜び）」の精神を、イェジさんならではの表現力で見事に体現。エレガンスと現代的な感性が調和した魅力的なキャンペーンとなっています。

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アイコンバッグ＆シューズに注目

コレクションの中心となるのは、メゾンを代表するベル ヴィヴィエのスリングバックです。スモーキーグリーン、ベージュ、ピンクのやわらかな秋色を取り入れたカラーブロックスエード仕様で登場。

同素材のベル ヴィヴィエ ホーボーバッグとのコーディネートも提案されています。

さらに、アイコニックなバックルが印象的なベル ヴィヴィエ クラッチも登場。縦長シルエットとスエード素材が上品な存在感を放ちます。

新作シューズでは、レンジャー ローファーとヴィヴ イン ザ シティ パンプスがラインアップ。

レンジャー ローファーは低めのスクエアヒールにミニサイズのエフロレッセンス クリスタルバックルをあしらい、デイリーに取り入れやすい洗練されたデザインに仕上げられています。

一方、ヴィヴ イン ザ シティ パンプスは華奢なヒールとカバードバックルが特徴で、女性らしい軽やかな足元を演出します。

ヘリテージと現代性が融合する世界観

クリエイティブ・ディレクターのゲラルド・フェローニ氏は、ロジェ ヴィヴィエの豊かなヘリテージを現代のカルチャーと融合させることをテーマに、独自のクリエイションを展開しています。

今回のプレフォールキャンペーンでも、歴史あるメゾンの空間を舞台にしながら、ユーモアや驚きに満ちた演出を取り入れることで、新たなラグジュアリーのあり方を表現。

伝統的なクラフツマンシップと現代女性の自由な感性が美しく調和しています。

イェジさんの存在感が加わることで、メゾンの魅力はさらにグローバルへと広がり、多くのファッションファンを魅了するコレクションとなっています。

まとめ

ロジェ ヴィヴィエの2026年プレフォールキャンペーンは、イェジさんの圧倒的な表現力と、メゾンが受け継ぐエレガンスが融合した見応えのある内容となっています。

遊び心あふれる演出の中にも、卓越したクラフツマンシップや洗練された美意識が随所に感じられるのが魅力♡

伝統と革新が織りなすロジェ ヴィヴィエの最新コレクションから、これからのシーズンの着こなしのヒントを見つけてみてはいかがでしょうか。