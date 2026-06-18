コラボレーション化粧水ボトルが登場

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　東京・表参道にある「オルビス」の体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」は、6月20日（土）〜8月6日（木）の期間、世界で愛される『ピングー』とコラボレーションしたイベント「PINGU WITH ORBIS」を開催する。

【写真】ぷくぷくステッカーと限定ドリンクのセットも販売！　コラボの詳細

■ピングーの世界観を満喫

　今回開催される「PINGU WITH ORBIS」は、“自分の肌を知り、本来の力を引き出す”スキンケア体験と共に、ピングーの世界観が楽しめる期間限定のイベント

　期間中は、特別限定デザインが施された化粧水ボトルの販売をはじめ、ぷっくりステッカーがセットになったドリンクの提供や、願い事を書ける短冊の設置といった、さまざまなコンテンツが展開される。

　また、SNS投稿でプレゼントが必ず当たるカプセルトイが登場。景品には非売品のコラボ化粧水ボトルや、ピングーのコラボステッカー、商品サンプルなどが用意される。

　さらに、2階にあるパウダールームの1室がピングー仕様になるほか、7月26日（日）には当選者限定でピングーやピンガと写真が撮れるグリーティングイベントも実施予定だ。