『ピングー』×「オルビス」がコラボ！ 表参道の体験特化型施設で“限定化粧水ボトル”など展開
東京・表参道にある「オルビス」の体験特化型施設「SKINCARE LOUNGE BY ORBIS」は、6月20日（土）〜8月6日（木）の期間、世界で愛される『ピングー』とコラボレーションしたイベント「PINGU WITH ORBIS」を開催する。
【写真】ぷくぷくステッカーと限定ドリンクのセットも販売！ コラボの詳細
■ピングーの世界観を満喫
今回開催される「PINGU WITH ORBIS」は、“自分の肌を知り、本来の力を引き出す”スキンケア体験と共に、ピングーの世界観が楽しめる期間限定のイベント。
期間中は、特別限定デザインが施された化粧水ボトルの販売をはじめ、ぷっくりステッカーがセットになったドリンクの提供や、願い事を書ける短冊の設置といった、さまざまなコンテンツが展開される。
また、SNS投稿でプレゼントが必ず当たるカプセルトイが登場。景品には非売品のコラボ化粧水ボトルや、ピングーのコラボステッカー、商品サンプルなどが用意される。
さらに、2階にあるパウダールームの1室がピングー仕様になるほか、7月26日（日）には当選者限定でピングーやピンガと写真が撮れるグリーティングイベントも実施予定だ。
【写真】ぷくぷくステッカーと限定ドリンクのセットも販売！ コラボの詳細
■ピングーの世界観を満喫
今回開催される「PINGU WITH ORBIS」は、“自分の肌を知り、本来の力を引き出す”スキンケア体験と共に、ピングーの世界観が楽しめる期間限定のイベント。
また、SNS投稿でプレゼントが必ず当たるカプセルトイが登場。景品には非売品のコラボ化粧水ボトルや、ピングーのコラボステッカー、商品サンプルなどが用意される。
さらに、2階にあるパウダールームの1室がピングー仕様になるほか、7月26日（日）には当選者限定でピングーやピンガと写真が撮れるグリーティングイベントも実施予定だ。