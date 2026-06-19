アフター万博！タイ国政府認定のタイ料理「クンテープ」がタイムアウトマーケット大阪へ

タイ国政府認定のタイ料理レストラン「クンテープ」地元大阪で愛されて30年以上！大阪・関西万博、万博会場西ゲートゾーン「大阪のれんめぐり～食と祭EXPO～」へも出展し、開幕～閉幕まで世界中から訪れるお客様を出迎えました。6月18日から「グラングリーン大阪」南館「タイムアウトマーケット大阪」へOPEN！万博で味わった、あのセットも復活！

タイの定番屋台飯「カオケン」が登場！

ガパオライス・パッタイ・カオマンガイ・グリーンカレーなど約6種類のおかずから好みのものをチョイスし、その場で盛り付けていただけます。

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現地さながらの選べるおかずがずらりと並びます。

クンテープ初の取り組みで、1種類1,210円・2種類1,540円・3種類1,870円、おかずの種類により価格帯も3種類、その日の気分で自分好みのおかずを選べるのは嬉しいですね。

組み合わせは自分流にカスタム

どちらのおかずをオーダーするか、悩むのもランチタイムの楽しみになります。大阪・関西万博で提供していた、「ガパオ&パッタイセット」や「パッタイ&カオマンガイセット」は、ランチタイムのみ2種盛りからチョイスすると、通常価格より少しお得にいただけます。

ガパオ&カオマンガイ

ほろほろと鶏肉にはクンテープの自家製カオマンガイソース、中央にはジャスミンライスと目玉焼き、スパイシーな味わいで爽やかな風味のガパオは、一口食べると止まらなくなる、”中毒性”のある魅惑の味わい。

パッタイ&ガパオ&カオマンガイ

もっちりとした米麺を使用したパッタイ。甘辛く酸味のある味わいに、干しエビの香ばしさと、コクのあるナンプラーの風味、ガパオとカオマンガイの組み合わせはタイ料理が初めての方にもオススメです。

人気メニュー「もち米とマンゴーのココナッツミルクかけ」

マンゴーを丸ごと1つ使用！なめらかな口当たりで濃厚な味わいのマンゴー。トロピカルな盛り付けは、お写真必須！添えられている、濃厚でクリーミーなココナッツミルクがかかったまさに”タイ風のおはぎ”、現地で親しまれている本格的スイーツ。

マンゴージュース

目にも華やかな、鮮やかなオレンジ色をした「マンゴージュース」。まるでマンゴーをそのまま飲んでいるかのような、濃厚なジュースは、タイ料理とも相性抜群！

マンゴーラッシー

マンゴーのゴロゴロとした、果実たっぷり！爽やかなヨーグルトの味わいと、とろけるような口当たりで飲み応えがあり、まるでデザートのようなドリンクです。

本格タイ料理は、アラカルトもご用意！

「生春巻き」や「ソムタム」に「トムヤムクン」など約10種類。ディナータイムにもぴったり！

大阪・関西万博でも大人気だった、セットメニューも復刻

「ガパオ・パッタイセット」や「パッタイ・カオマンガイセット」「ガパオ・カオマンガイセット」なども登場！アフター万博としてもお楽みいただけます。

クンテープ代表取締役社長 川北昌紀氏

タイの定番屋台飯「カオケン」は、クンテープ初めての試みです。タイの現地ならではの提供方法で、タイ人シェフが作るタイ料理を日替わりで用意します。これを機に、タイ料理を様々な方に気軽に楽しんでいただけると嬉しいです。

クンテープ タイムアウトマーケット大阪店

大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪南館 地下1階

タイムアウトマーケット大阪

営業時間 11時～23時（L.O.22時）

・カオケン：1種類1,210円／2種類1,540円／3種類1,870円