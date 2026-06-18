脇元華のスタートホールに密着 ロングパットを沈めてキメ顔からの新ポーズ、トーナメントでのお披露目が楽しみ！
脇元華のスタッフが自身のインスタグラムを更新。「今日は華プロのラウンドに帯同してきました！」と記すと、1番ホールのプレーを動画で投稿した。
【動画】トーナメントでのお披露目はいつ？ 脇元華の新ポーズ
ドライバーでナイスショットを放つと、脇元はカメラに向かってウィンク。セカンドショットは右の浅いラフからだったが、しっかりと2オンさせて「さすがプロ…！という完璧な流れ」を作った。ロングパットも、フックラインを完璧に読み切りナイスバーディ。思わずガッツポーズをすると、カメラに向かってキメ顔からの新ポーズを披露。スタッフも「是非、皆さんも会場で見れるのをお楽しみに」とアピールしていた。同伴プレーヤーとハイタッチを交わした後、1人になった脇元はこっそりと「強かった〜」「あぶね〜笑」とつぶやき、パッティングが少し強すぎたことを反省していた。動画を見たファンも「ナイスバーディ」「このロングパット入れるのはヤバすぎます」とプレーを称賛。そして「本番もその調子で」「次の試合楽しみにしてます！」と声援を送っていた。昨年12月のヘルニア手術からの治療とリハビリを経て、先週の「宮里藍 サントリーレディス」でツアーに復帰した脇元。まだ若干の痛みは残っているそうだが、次戦「ニチレイレディス」以降での活躍をファンは期待している。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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