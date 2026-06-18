【FOMC】金利据え置きも利上げ方向へ傾斜、市場はウォーシュ新体制見極めの時間へ

政策金利は3.50－3.75％で据え置きが決定

現地時間6月17日にFOMC（連邦公開市場委員会）が開催され、政策金利は3.50－3.75％に据え置くことが決定されました。もっとも、今回のFOMCは単なる据え置きではなく、ウォーシュ新議長のもとでFRBの政策運営と市場との対話姿勢に変化が見られた点が注目されます。

声明文では、経済活動は堅調である一方、インフレは高止まりしているとの認識が示されました。また、これまで見られた利下げを含意するような文言は削除され、声明文自体も大幅に簡素化されました。

ウォーシュ議長はインフレへの警戒感を強調

ウォーシュ議長は従来、フォワードガイダンスに慎重な姿勢を示してきましたが、その姿勢のとおり、今後の金融政策は、あらかじめ方向性を示すのではなく、会合ごとにデータを確認しながら判断する傾向が強まったといえます。

記者会見でも、ウォーシュ議長はまずインフレへの警戒感を強調しました。一方で、今後の政策の道筋については明確な示唆を避け、金融政策の方向性を示さない姿勢を鮮明にしました。ドットチャートについても、議長自身は予測を提出しておらず、委員会の見通しそのものに強く縛られない姿勢がうかがえます。

公表された経済見通しでは、景気や雇用の見方は大きく変わっていません。

【図表1】GDP／失業率の見通し出所：FRBよりマネックス証券作成

物価見通しは短期を中心に引き上げられました。

【図表2】物価／コア物価の見通し出所：FRBよりマネックス証券作成

政策金利の見通しでは、2027年以降は政策金利の低下が見込まれているものの、水準は前回見通しから上方修正されました。インフレが高止まりしていることを受けて、中期的にも金利が従来想定より高めに維持される可能性が意識されます。

FRBのコミュニケーション戦略が変化

【図表3】政策金利予想出所：FRBよりマネックス証券作成

なお、年内に利上げを見込む参加者が9名となり、そのうち6名は2回以上の利上げを見込んでいます。一方で、別の9名は据え置き、または利下げを予想しており、委員会内の見方はなお大きく分かれています。

【図表4】FOMCメンバーの政策金利見通し（黄：ドットチャート、緑：予測中央値、白：金利先物市場の予想）出所：Bloomberg （黄：ドットチャート、緑：予測中央値、白：金利先物市場の予想）

市場では、声明文の公表後に金利が上昇し、ドル高・株安の反応となりました。議長会見後には、短期金融市場で10月までの利上げが完全に織り込まれています。今回の内容は、全体としてタカ派的と受け止められたといえるでしょう。

もっとも、今回のFOMCでより重要なのは、政策金利そのもの以上に、FRBのコミュニケーション戦略が変化しつつある点です。金融危機以降、FRBは市場との対話を重視し、政策の方向性を丁寧に示すことで市場の安定を図ってきました。しかし、ウォーシュ新体制では、フォワードガイダンスを排し、委員会の見通しに市場を過度に依存させない運営へと移行する可能性があります。

これは短期的には市場の変動性を高める要因となります。これまでのようにFRBの示唆を手掛かりに政策パスを織り込むことが難しくなり、雇用統計や物価指標など、個別データへの市場反応は大きくなりやすいでしょう。

FRBの発信依存から、データ重視の政策運営へ

また、ウォーシュ議長は会見で、FRB改革に向けて5つのタスクフォース（作業部会）を立ち上げることも明らかにしました。市場との対話やバランスシート運営の在り方などが見直しの対象となるなか、コミュニケーションの枠組み自体が変わる可能性があります。

一方で、中期的には、金融政策があらかじめ示された道筋ではなく、経済のファンダメンタルズをより直接的に反映する枠組みに戻ると評価できます。かつてのグリーンスパン期のように、市場がFRBの明示的な誘導に頼るのではなく、データから政策反応を読み解く局面に入ったともいえます。

本日の市場では、こうした政策運営の非連続性が嫌気される反応となりました。もっとも、これは新体制下での政策の伝え方に市場が慣れるまでの調整でしょう。FRBの発信に頼って政策パスを読む局面から、インフレや雇用などのデータを通じてファンダメンタルズや政策反応を見極める局面へ移行することになります。

塚本 憲弘 マネックス証券 インベストメント・ストラテジーズ兼マネックス・ユニバーシティ シニアフェロー