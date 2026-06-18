「府中牝馬Ｓ・Ｇ３」（２１日、東京）

今がまさに充実期。コガネノソラが１７日、美浦坂路を単走で真一文字に駆け上がった。馬場入り前はテンションの高さをうかがわせていたが、走りだせば折り合いもついて問題なし。チップを力強く蹴り上げ、馬なりで４Ｆ５４秒２−３９秒５−１２秒６をマークした。

２カ月ぶりとなるが、手綱を取った菊沢師は「いい感じでリラックスして走れて動きは良かったです。予定通りに来ています。前走に比べて息の入りもいいですし、上積みはあると思います」と状態面に太鼓判を押す。

２度目の重賞制覇となった前走の福島牝馬Ｓは骨折の影響で５カ月ぶりだったが、外々を回るロスがありながら早め先頭から押し切った。指揮官も「爽快な勝ち方でした」と振り返る会心の内容。今回の東京芝千八では未勝利、スイートピーＳと２勝を挙げており好相性。「コース変わりは心配ない」とむしろ歓迎する。

コンビを組む菊沢も好調だ。先週末までにＪＲＡ２３勝を挙げており、キャリアハイだった昨年の２９勝に上半期だけで迫る勢いを見せている。５月３０日の東京では１日３勝を挙げ、ＪＲＡ通算２００勝を達成。８月には２９歳。もう若手と呼ばれる年代ではなくなり、「周りを見るようになって意識が変わってきた」と言う。充実一途のコンビが春の東京開催を締めくくる。