「えっ、別メニュー？ 久保に続いてまさか彼まで──」日本代表の全体練習に姿なし。その後、本人は…【W杯】
2026年６月17日（日本時間18日）、日本代表が20日のチュニジア戦に向けてナッシュビルSCのトレーニングセンターで練習を行なった。１日オフを挟んでのこの日、ピッチに姿を現わしたのはサポートメンバーの吉田麻也とメンター役の南野拓実を含む26名。オランダ戦で左膝を痛めた久保建英に加え、CFの上田綺世もグラウンドには姿を見せなかった。
「えっ、別メニュー？ 久保に続いてまさか彼まで──」
そんな緊張感も漂うなか、メディア公開された冒頭15分の練習終了後、広報から説明があった。
「上田選手は疲労を考慮して別メニューです」
とはいえ、本人の言葉ではないだけに状態は気になる。チュニジア戦で前線の大黒柱を欠くことになれば、日本にとって大きな痛手だ。
そう考えながらミックスゾーンで選手たちを待っていると、上田本人が姿を現わした。
「別メニューは自分から希望した？」「どこかを痛めているわけではない？」
報道陣から矢継ぎ早に飛んだ質問に、上田は「大丈夫です」とだけ返した。
多くを語ることはなかったが、その一言にまずは安堵した。チュニジア戦を目前に控えるなか、前線のエースが万全の状態でピッチに立つことを期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
「えっ、別メニュー？ 久保に続いてまさか彼まで──」
「上田選手は疲労を考慮して別メニューです」
とはいえ、本人の言葉ではないだけに状態は気になる。チュニジア戦で前線の大黒柱を欠くことになれば、日本にとって大きな痛手だ。
そう考えながらミックスゾーンで選手たちを待っていると、上田本人が姿を現わした。
「別メニューは自分から希望した？」「どこかを痛めているわけではない？」
報道陣から矢継ぎ早に飛んだ質問に、上田は「大丈夫です」とだけ返した。
多くを語ることはなかったが、その一言にまずは安堵した。チュニジア戦を目前に控えるなか、前線のエースが万全の状態でピッチに立つことを期待したい。
取材・文●白鳥和洋（サッカーダイジェストTV編集長／現地特派）
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