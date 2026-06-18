「えっ、別メニュー？ 久保に続いてまさか彼まで──」日本代表の全体練習に姿なし。その後、本人は…【W杯】

「えっ、別メニュー？ 久保に続いてまさか彼まで──」日本代表の全体練習に姿なし。その後、本人は…【W杯】