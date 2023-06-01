「視線だけで虜にする美貌」エムバペとの交際も噂された“ウガルテの恋人”に英紙が熱視線！「なんて露出度の高い服装なんだ…」【W杯】
世界中を熱狂の渦に巻く北中米ワールドカップ。史上初の３か国共催で、アメリカ、メキシコ、カナダの各スタジアムには母国代表チームを応援するファンやサポーターだけでなく、試合に出場する選手たちの家族や恋人も足を運んでいる。
そんななか、英紙『The Sun』が注目したのは、ウルグアイ代表MFでマンチェスター・ユナイテッドに所属するマヌエル・ウガルテの恋人の観戦スタイルだ。デジタルクリエイターでインフルエンサーのジョージア・メイ・ヒースさんである。自身のインスタグラムでウルグアイの水色ユニホームを着た画像を投稿。袖と腹部が大胆にカットされており、同紙は「なんて露出度の高い服装だろうか。彼女は視線だけで虜にする美貌を持つ」と評した。
さらに同紙は「29歳のジョージアはコンテンツクリエイターとして活動しており、25歳のウガルテとは昨年７月に交際を公表。以来、およそ１年間に渡って交際を続けている。かつてキリアン・エムバペとの交際が噂されたこともある彼女は、英国とオーストラリアを行き来する多忙なSNSモデル。さっそくワールドカップ会場でファンを魅了しているようだ」と紹介した。
ジョージアさんも観戦したウルグアイvsサウジアラビア戦は６月16日に米マイアミで行なわれ、１−１のドローに終わった。恋人のウガルテは先発出場を果たし、72分までプレー。グループＨはほかにスペインとカーボベルデが同居している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ウルグアイ代表MFの恋人が魅せた“美しすぎるユニ姿”をチェック！
そんななか、英紙『The Sun』が注目したのは、ウルグアイ代表MFでマンチェスター・ユナイテッドに所属するマヌエル・ウガルテの恋人の観戦スタイルだ。デジタルクリエイターでインフルエンサーのジョージア・メイ・ヒースさんである。自身のインスタグラムでウルグアイの水色ユニホームを着た画像を投稿。袖と腹部が大胆にカットされており、同紙は「なんて露出度の高い服装だろうか。彼女は視線だけで虜にする美貌を持つ」と評した。
さらに同紙は「29歳のジョージアはコンテンツクリエイターとして活動しており、25歳のウガルテとは昨年７月に交際を公表。以来、およそ１年間に渡って交際を続けている。かつてキリアン・エムバペとの交際が噂されたこともある彼女は、英国とオーストラリアを行き来する多忙なSNSモデル。さっそくワールドカップ会場でファンを魅了しているようだ」と紹介した。
ジョージアさんも観戦したウルグアイvsサウジアラビア戦は６月16日に米マイアミで行なわれ、１−１のドローに終わった。恋人のウガルテは先発出場を果たし、72分までプレー。グループＨはほかにスペインとカーボベルデが同居している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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