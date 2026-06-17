１７日放送のＴＢＳ系報道番組「Ｎスタ」（月曜〜金曜・午後３時４９分）では、アルゼンチンのレジェンド・メッシが史上最年長ハットトリック、フランスのエース・エムバペも２ゴールを決めるなど盛り上がる北中米Ｗ杯の様子を報じた。

メッシやエムバペのスーパーゴールの映像が紹介された後、キャスターを務める井上貴博アナウンサーに「サッカー好きにとっては、たまらないんじゃないですか？」と聞かれたコメンテーターで出演のトルコ人エコノミスト・エミン・ユルマズ氏は「寝れないですね、夜」と苦笑。

「トルコは初戦で負けたんですよ。オーストラリアに０―２でね」と肩を落としたところで、井上アナが「アジア勢は健闘してますよね？」と聞くと「アジア勢は強いですよ。日本なんか、むちゃくちゃ強いですよ、みんな絶賛してますよ」と初戦で優勝候補・オランダ相手に執念のドローに持ち込んだ森保ジャパンを称賛したユルマズ氏。

日本の強さについて聞かれると「速い。とにかく速い。ドイツみたいなサッカーをやってますよ。速いし、守備も強いし、攻撃も怖いっていう特徴がありますね」と話していた。