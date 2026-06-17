=LOVE野口衣織、Reolら35名のアーティストがアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』参加決定

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オリジナルアニメーション映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』（2026年公開）に、豪華アーティスト35名が参加することが決定した。

■キャスト陣も豪華な面々が集結

『アイドルマスター』『ダーリン・イン・ザ・フランキス』で監督を、社会的現象を巻き起こした大ヒット作『シン・エヴァンゲリオン劇場版』で総作画監督を務めた錦織敦史が、本作の監督、脚本、キャラクター原案を担当。制作は『SPY×FAMILY』『ぼっち・ざ・ろっく！』をはじめ、数々の人気作品を世に送り出してきたアニメーション制作スタジオのCloverWorks。『ダーリン・イン・ザ・フランキス』『アイドルマスターシリーズ コンセプトムービー2021「VOY@GER」』などを共に手掛けてきた両者が、再びタッグを組み、完全オリジナルのアニメーション映画を作り上げる。

そして、物語に息を吹き込むキャスト陣として、安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良（※50音順）ら、ジャンルの垣根を超えた豪華面々が集結。「ほんとにいろんなジャンルのそうそうたるメンバーで楽しみすぎる！」「錦織監督のアニメ作品のこのキャスト！ 誰がどんな役かも含めて、今からワクワクする！」と期待と歓喜の声が続々と寄せられ、早くも大きな反響に包まれている。

それぞれに異なる世界観を持つ『エリィアンズ』、『夜露死駆★少女』（読み：よろしくしょうじょ）、『ノクターン～このグロテスクな夜に～』の3つの作品で構成される本作。『エリィアンズ』は、宇宙人の少女が宇宙局に勤める公務員とバディを組んで“友だち”探しにドタバタ奔走。『夜露死駆★少女』は、少女たち“ギャルP”が集い、ゲーム『クイーン・オブ・バタフライ』の勝者を巡って行われる、狂乱のバトルロワイアル。『ノクターン～このグロテスクな夜に～』は、純血のヴァンパイアと、彼女に吸血され“感染“することで生き延びた3人の少女が、人類が滅びて荒廃した世界をワゴン車で旅する。

■多種多様な個性が際立つ参加アーティスト

『GROTESQQQUE-グロテスク-』というひとつのタイトルに、設定も舞台も異なる3作品が溶け合う本作。ジャンルの垣根を超えた様々なキャストが先日発表されたが、このたび個性と実力を兼ね備えた豪華アーティスト総勢35名が、音楽を通じて本作に参加することが明らかに。

ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子（yutori）、sabio/高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士（グソクムズ）、Nakano +、夏川椎菜、ななひら、野口衣織（=LOVE）、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reol（※50音順）ら多種多様な魅力が光るアーティストが作品を彩る。

ますます予測不能で色濃い雰囲気を帯びていく本作。それぞれがどの作品に、どういった形で参加しているのか。そして、これほどまでの多数なアーティスト陣が、音楽を通じて参加することで、作品にどのような色と深みがもたらされていくのか。

アニメーター・錦織敦史とアニメーション制作スタジオ・CloverWorksのタッグによる、唯一無二の“アニメーション”と、多彩な魅力が集結した“音楽”の融合に、早くも胸が膨らむ。詳細は7月以降に順次解禁予定。

■映画情報

『GROTESQQQUE-グロテスク-』

『エリィアンズ』『夜露死駆★少女』『ノクターン～このグロテスクな夜に～』

2026年Roadshow

監督・脚本・キャラクター原案：錦織敦史

制作：CloverWorks

キャスト：安済知佳、市ノ瀬加那、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、内田真礼、大久保瑠美、釘宮理恵、冨里奈央（乃木坂46）、富田美憂、中西アルノ（乃木坂46）、長谷川育美、早見沙織、星野源、南沙良（※50音順）

アーティスト：ASCA、Akki、一ノ瀬みか、VaVa、eba、音羽-otoha-、上北建、佐藤古都子（yutori）、sabio/高村風太、SEE、志崎樺音、篠崎あやと、Junna、水槽、すりぃ、TAKU INOUE、橘亮祐、tsumiki、中島雄士（グソクムズ）、Nakano +、夏川椎菜、ななひら、野口衣織（=LOVE）、葉音、はしメロ、堀江晶太、Myuk、MIRI、METALVERSE、ももすももす、八木海莉、安田レイ、ゆよゆっぺ、Runaar 、Reol（※50音順）

配給：ANIMEC

(C)Atsushi Nishigori, CloverWorks/Project GTQ

■関連リンク

映画『GROTESQQQUE-グロテスク-』作品サイト

https://movie-gtq123.com/