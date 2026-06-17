17日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数1004、値下がり銘柄数409と、値上がりが優勢だった。



個別ではＳｈｉｎｗａ Ｗｉｓｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<2437>、地盤ネットホールディングス<6072>、北川精機<6327>、助川電気工業<7711>がストップ高。イメージ ワン<2667>、アセンテック<3565>、ニッカトー<5367>、日本ギア工業<6356>、ウインテスト<6721>など7銘柄は一時ストップ高と値を飛ばした。日本ドライケミカル<1909>、日本ケアサプライ<2393>、ペッパーフードサービス<3053>、内外テック<3374>、山王<3441>など16銘柄は年初来高値を更新。アイビー化粧品<4918>、河西工業<7256>、石井表記<6336>、岡野バルブ製造<6492>、東京衡機<7719>は値上がり率上位に買われた。



一方、岩塚製菓<2221>、ＨＯＤＬ１<2345>、ヒラキ<3059>、Ｈａｍｅｅ<3134>、ハピネス・アンド・ディ<3174>など39銘柄が年初来安値を更新。トレードワークス<3997>、ピーバンドットコム<3559>、Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、リミックスポイント<3825>、インスペック<6656>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース