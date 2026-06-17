ＮＨＫ大阪放送局は１９日放送の地域情報番組「かんさい熱視線」（金曜・後７時３０分）で、日本の女性で初めてＧ１レース（オークス＝５月２４日）を制覇した今村聖奈騎手をピックアップすると１７日、発表した。ロングインタビューを中心に激戦の舞台裏に迫る。タイトルは「道は最後に開いた Ｇ１ジョッキー・今村聖奈」

レース直前、落ち着かない様子を見せる愛馬・ジュウリョクピエロに優しく語りかける“対話”。最後の直線、勝負をかけ馬群を割る瞬間。そして、歓声に包まれた東京競馬場を見つめながら「ほら、いま、みんながあんたのこと見てんで。ピエちゃん。ありがとうね。夢見たみたいやな…」と勝利を分かち合う様子。これらが記録されていた映像は、ＪＲＡがＳＮＳに公開すると４００万回再生され、競馬ファンにとどまらない反響が広がった。

番組では、今村騎手にロングインタビュー。ジョッキー目線のカメラ映像を見ながらレースを詳細に振り返ると、最後の４００メートルまでひたすら待った先に「きれいに開いた」道が現れ、一気に勝利をつかんだこと。さらに「次の夢は明日勝つこと」と、語るほどの勝利への渇望があったことを明かした。

騎手になるきっかけとなった父・康成さん、所属する厩舎の寺島良調教師、地方競馬で活躍した元騎手・宮下瞳調教師、そして、トップジョッキーだった福永祐一調教師にもインタビュー。歴史的快挙の舞台裏にあったドラマ、そして、今回の偉業が社会に投げかけたものに迫る。

放送は関西ローカル。ＮＨＫ ＯＮＥの見逃し配信あり。