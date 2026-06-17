華乃が、ショートアニメ『ドラゴン娘になりたくないっ！』から誕生した“ドラ娘バンド”Jack-Potとのコラボレーション楽曲「エクリプス feat. 華乃」を本日6月17日に配信リリースした。あわせてMVが同日17時30分にYouTubeにて公開される。

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今回のコラボレーションは、トレーディングカードゲーム『デュエル・マスターズ』の公式スピンオフ作品として展開されているショートアニメ『ドラゴン娘になりたくないっ！』内の企画として実現したもの。現在公開中の『鳴らせ！サマハモ編』では、1万人が集まる音楽フェス『SUMMER HARMONY FES』への出場を目指すJack-Potの物語が描かれている。華乃は6月7日に公開された第4話に本人役として登場し、作中でJack-Potとのコラボ楽曲「エクリプス feat. 華乃」が初披露された。

本楽曲は、個性と個性がぶつかり合う衝動を詰め込んだ一曲。Jack-Potのバンドサウンドが持つ熱量と、華乃の透明感ある歌声が交錯し、アニメ本編の物語ともリンクするような、疾走感とドラマ性を併せ持つ楽曲に仕上がっている。作詞作曲編曲はれあいが手がけた。

同日17時30分に公開されるMVでは、アニメ本編で描かれた衝動や熱量をさらに押し広げるように、楽曲の持つ勢いとキャラクター同士のぶつかり合いが映像として表現されている。

（文＝リアルサウンド編集部）