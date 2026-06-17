9月よりPrime Videoで独占配信される、なにわ男子の道枝駿佑主演ドラマ『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』の追加キャストとして、久保史緒里、渋谷凪咲、石井杏奈の出演が発表された。

参考：なにわ男子 道枝駿佑、初の刑事役で女子大生に 『M.I.S.S.I.O.N. 歌劇な潜入捜査官』配信決定

本作は、刑事×女子大生×ミュージカルというジャンルミックスの“青春やり直し”潜入サスペンスコメディ。ストームレーベルズ製作による完全オリジナル作品となる。脚本は『雪煙チェイス』（NHK総合）などの森ハヤシ、監督は『ACMA:GAME アクマゲーム』（日本テレビ系）の後藤庸介が務める。

道枝は、頭脳明晰・運動能力抜群だが、人付き合いが苦手な“一匹狼”の若き刑事で、ある日、3年前まで女子大だった芸術大学「椿野芸術大学」への潜入捜査することになる松見奏多を演じる。

新たに発表されたのは、奏多を取り巻く女子大生を演じる3人の新キャスト。

声楽科のエース・桐原春菜を演じるのは久保。春菜は、自分にも他人にも厳しいストイックな努力家で、大学の目玉であるミュージカル公演の主役を務める。だがその栄光の影で、彼女は何者かにたびたび命を狙われていた。事件と公演の鍵を握り、奏多の心を揺さぶる、重要な役どころとなる。

思わぬことから奏多の"秘密"を知ってしまう小熊莉子を演じるのは渋谷。莉子は、椿野芸術大学の美術科に通い、春菜の高校からの親友。天真爛漫な愛らしいキャラクターで、学生寮の中で奏多が“男性かつ刑事”であると気づくものの、それ以来、奏多の捜査に協力していくことになる。軽やかなテンポと天性の愛嬌で、奏多を陰から支えるバディとなっていく。

春菜と並び立つ声楽科の実力派・友田美鈴を演じるのは石井。美鈴は、ミュージカル公演で春菜の相手役を務める予定だったが、奏多にその座を奪われてしまう。春菜と奏多にライバル心を燃やすも、2人が頑張る姿を見るうちに、気持ちに変化が現れていく。

コメント久保史緒里（桐原春菜役）桐原春菜役を務めます、久保史緒里です。小学一年生のときに始めた習い事を含めると、気がつけば18年間、踊り続けてきました。その環境から一歩踏み出したタイミングで、今度は春菜として、もう一度歌とダンスと向き合う機会をいただき、大変光栄です。仲間と共に同じ目標へ向けて歩むことの尊さと難しさを自身の経験と重ね合わせながら撮影していた期間は、過去を振り返り、懐かしむようでもありました。そして、歌い踊る姿を拝見していたみなさまとの共演やレッスンの日々は、会話や姿勢から学ぶことが多く、とても刺激的でした。「潜入捜査」と「ミュージカル」が同時進行するドタバタなキャンパスライフを是非お楽しみください。

渋谷凪咲（小熊莉子役）小熊莉子役を演じさせていただきました、渋谷凪咲です。最初オファーをいただいた時は、“ほぼ女性ばかりの芸術大学に刑事が女性の格好をして潜入捜査する”というテーマが斬新で面白いなと思いました。お話しも、スリリングでありながらも、青春と人との繋がりがハートフルに描かれており、私自身役柄を通して成長させていただけた部分があったので、見てくださった皆さまにも前向きな感情をお届け出来ますよう挑みました。配信では、散りばめられた伏線や歌劇のシーンなど、ぜひ何度も見返して楽しんでいただけると嬉しいです！

石井杏奈（友田美鈴役）友田美鈴役の石井杏奈です。この物語には主軸にひとつの事件がありますが、私自身は友田美鈴として、「みんなでこの公演を成功させる」という強い想いを持って撮影に挑みました。初めましてのメンバーと、ダンスや歌を通して少しずつ絆が生まれていき、同世代だからこその和気藹々とした空気感の中で、作品作りの楽しさを改めて感じました。ミステリーだけでなく、友情や青春、ミュージカル要素も詰まった盛りだくさんな作品になっています。みんなで作り上げたステージをぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいです！（文＝リアルサウンド編集部）