17日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比6.3％減の2794億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同0.5％減の2183億円だった。



個別ではＮＺＡＭ 上場投信 ＮＹダウ３０ <2088> 、上場インデックスファンド（ダウ平均）為替ヘッジなし <2235> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ダウ・ジョーンズ工業株 <2846> 、ＮＥＸＴ 金融 <1632> 、ＭＡＸＩＳ ＮＹダウ上場投信 <2241> など14銘柄が新高値。グローバルＸ ゲーム＆アニメ－日本株式ＥＴＦ <2640> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> 、ＮＥＸＴ ＮＹ ダウ・ベア・ドルヘッジＥＴＮ <2041> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、ＶＩＸ短期先物指数ＥＴＦ <318A> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 銀ビジネス ＥＴＦ <579A> が5.86％高、グローバルＸ 防衛テック－日本株式 ＥＴＦ <513A> が3.51％高、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ ドバイ原油先物 ベア ＥＴＮ <2039> が3.10％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は6.09％安、ＷＴＩ原油価格連動型上場投信 <1671> は4.61％安、グローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> は4.14％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ＷＴＩ 原油上場 <1690> は3.95％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> は3.71％安と大幅に下落した。



日経平均株価が521円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1553億9000万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における前引け時点の平均1863億8800万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が183億7800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が114億9100万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が106億300万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が72億円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が48億2500万円の売買代金となった。



株探ニュース