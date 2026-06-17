「本当に賢いプレーだった」痛恨ドローにオランダの記者は茫然…脱帽した日本代表戦士は？ 中村でも鎌田でもなく…「最大のポイントだった」【現地発】

「本当に賢いプレーだった」痛恨ドローにオランダの記者は茫然…脱帽した日本代表戦士は？ 中村でも鎌田でもなく…「最大のポイントだった」【現地発】