「本当に賢いプレーだった」痛恨ドローにオランダの記者は茫然…脱帽した日本代表戦士は？ 中村でも鎌田でもなく…「最大のポイントだった」【現地発】
日本代表は現地６月14日に行なわれた北中米ワールドカップのグループステージ第１節で、強豪オランダとダラス・スタジアムで対戦。ニ度のリードを許すも追いつき、２−２のドローに持ち込んだ。
50分に先制点を献上した日本は、７分後に中村敬斗が同点弾。64分に再び勝ち越されたものの、88分に鎌田大地がヘディングでネットを揺らし、タイスコアとした。
日本にとっては大きな勝点１、だが、一方のオランダ側は勝点２を失った感覚だろう。
前日会見の場で会話を交わし、オランダの予想スタメンを教えてくれた同国の大手紙『Algemeen Dagblad』のエティエンヌ・フェルホフ記者は試合後、茫然とした表情を浮かべ、明らかに落胆した様子だった。
日本の印象について尋ねると、こう答えてくれた。
「クボがガクポの前に立ちはだかって動きを止めたのは正解だったと思う。本当に賢いプレーだった。おかげでガクポはパスを出せなかった。あれがこの試合の最大のポイントだったと思う」
右シャドーの久保建英が、右ウイングバックの堂安律をサポートする形で、崩しの切り札であるコディ・ガクポの突破やクロスを阻止した動きに脱帽した様子だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のオランダ戦出場16選手＆監督の採点を一挙紹介！最高点は決勝点＆好パスのMF
50分に先制点を献上した日本は、７分後に中村敬斗が同点弾。64分に再び勝ち越されたものの、88分に鎌田大地がヘディングでネットを揺らし、タイスコアとした。
日本にとっては大きな勝点１、だが、一方のオランダ側は勝点２を失った感覚だろう。
日本の印象について尋ねると、こう答えてくれた。
「クボがガクポの前に立ちはだかって動きを止めたのは正解だったと思う。本当に賢いプレーだった。おかげでガクポはパスを出せなかった。あれがこの試合の最大のポイントだったと思う」
右シャドーの久保建英が、右ウイングバックの堂安律をサポートする形で、崩しの切り札であるコディ・ガクポの突破やクロスを阻止した動きに脱帽した様子だった。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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