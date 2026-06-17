佐久間大介が“空港ショット”公開！ルイ・ヴィトンのトラックジャケットをラフに着こなし「爆イケ」「顔ちっちゃ」「おしゃれ」の声、“ニューヘア”にも注目

【写真】佐久間大介のニューヘア／以前は長めのピンクヘア

Snow Manの佐久間大介が自身のInstagramストーリーズを更新。空港で撮影したと思われる最新ショットを公開し、注目を集めている。

■佐久間大介「行ってきます」

佐久間は「行ってきます」というメッセージに飛行機の絵文字を添え、1枚の写真を投稿した。

公開された写真では、鮮やかなピンクヘアにサングラスを合わせた佐久間が登場。ルイ・ヴィトンのミルキーホワイトのトラックジャケットにワイドデニムを合わせたリラックス感のあるスタイルで、肩にはブラウンのバッグを掛け、手にはホワイトのハットとパスポートらしきものを持っている。

サングラスを少し下げながらカメラを見つめるポーズで、ラフな装いながら存在感を放つ1枚に。6月16日放送の『ラヴィット！』（TBS系）出演時に披露した、すっきりとしたニューヘアも印象的だ。

ファンからは「おしゃれ」「どこ行くの？」「新しいお仕事かな？」「気をつけて行ってらっしゃい」「短髪似合ってる」「重め前髪かわいい」「お顔がよすぎる」「ビジュが美しすぎる」「爆イケ」「顔ちっちゃ」などの声が寄せられている。