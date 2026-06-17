いきなり2発のムバッペ「少し安心」仏代表得点記録更新、W杯通算でもトップまであと2
[6.16 W杯I組第1節 フランス 3-1 セネガル ニューヨーク]
フランス代表のワールドカップ初戦で、FWキリアン・ムバッペが2ゴールを記録して、通算得点数を14に伸ばした。またフランス代表での通算得点数も58となり、57得点だったオリビエ・ジルー氏を抜いて歴代1位に立った。
元ブラジル代表のペレ氏と並んで通算12得点で3回目のW杯を迎えたムバッペは、セネガル戦の後半21分にMFマイケル・オリーズの縦パスを流し込んで先制点を決めると、2-1で迎えた後半アディショナルタイム6分には豪快なミドルシュートを決めてダメを押した。
18年ロシア大会で4得点、22年カタール大会で8得点、そして今大会で2得点を重ねたムバッペの通算得点数は14に伸びた。これでアルゼンチン代表FWリオネル・メッシと、1大会最多得点記録を持つ元フランス代表FWジュスト・フォンテーヌ氏の13得点を一気に抜いて、元西ドイツ代表FWゲルト・ミュラー氏に並ぶ3位タイに浮上した。
次なる標的は2位で15得点を決めた元ブラジル代表FWロナウド氏、そして1位は16得点の元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏で、次戦となる22日のイラク戦にも記録更新の可能性が出てきた。
『レキップ』によると、ムバッペは試合後「完ぺきではないが、いいスタートを切ることは重要だった。W杯では決して安心できることはないが、少し安心した。ほかのチームをみても勝利でスタートすることは難しい。誰もが勝ちたいと思っている大会で、今日も簡単な試合ではなかったが、得点すれば違いを生み出すことができると分かっていた」とコメント。
また準優勝だった前回大会のリベンジについて聞かれると、「リベンジなんて存在しない。もし批判をする人を黙らせるためにプレーしたら、80歳までプレーしても足りない。僕はチームが決勝に進出し、W杯を優勝するためにプレーしている」と強調。「まだグループリーグの初戦に過ぎない。どんな声があっても沈着冷静にやるべきことに集中しなければいけない。W杯はすべてがあっという間に起こる。6日後のイラク戦は絶対に勝たないといけない」と気合を入れ直した。
フランス代表のワールドカップ初戦で、FWキリアン・ムバッペが2ゴールを記録して、通算得点数を14に伸ばした。またフランス代表での通算得点数も58となり、57得点だったオリビエ・ジルー氏を抜いて歴代1位に立った。
元ブラジル代表のペレ氏と並んで通算12得点で3回目のW杯を迎えたムバッペは、セネガル戦の後半21分にMFマイケル・オリーズの縦パスを流し込んで先制点を決めると、2-1で迎えた後半アディショナルタイム6分には豪快なミドルシュートを決めてダメを押した。
次なる標的は2位で15得点を決めた元ブラジル代表FWロナウド氏、そして1位は16得点の元ドイツ代表FWミロスラフ・クローゼ氏で、次戦となる22日のイラク戦にも記録更新の可能性が出てきた。
『レキップ』によると、ムバッペは試合後「完ぺきではないが、いいスタートを切ることは重要だった。W杯では決して安心できることはないが、少し安心した。ほかのチームをみても勝利でスタートすることは難しい。誰もが勝ちたいと思っている大会で、今日も簡単な試合ではなかったが、得点すれば違いを生み出すことができると分かっていた」とコメント。
また準優勝だった前回大会のリベンジについて聞かれると、「リベンジなんて存在しない。もし批判をする人を黙らせるためにプレーしたら、80歳までプレーしても足りない。僕はチームが決勝に進出し、W杯を優勝するためにプレーしている」と強調。「まだグループリーグの初戦に過ぎない。どんな声があっても沈着冷静にやるべきことに集中しなければいけない。W杯はすべてがあっという間に起こる。6日後のイラク戦は絶対に勝たないといけない」と気合を入れ直した。