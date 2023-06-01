オランダ戦で躍動した鈴木（黄）。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／JMPA代表撮影）

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　日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏のプレミアリーグ移籍が注目されている。強豪マンチェスター・ユナイテッドからの関心は以前から知られているが、直近では名門アストン・ビラも候補と報じられた。

　パルマでの２シーズンで、GK大国イタリアでも評価を高めてきた鈴木。今シーズンはケガで長期離脱を余儀なくされたが、復帰後に確かな力を示してきた。さらに、離脱中にパルマはエドアルド・コルビが台頭。“代役”が見つかったことで、高額売却も期待できる鈴木は放出候補と言われる。

　その鈴木への興味が伝えられたのが、ウナイ・エメリ監督の下でヨーロッパリーグ（EL）を制したアストン・ビラだ。『CaughtOffside』は、「（アストン・ビラ移籍なら）トップクオリティの選手たちと一緒になり、エメリのような質の高い指揮官と仕事できる」と報じた。

「プレミアリーグのクラブに加われば、より注目を集め、ワールドクラスの攻撃陣を相手に自分を試すことができる」
 
　同メディアは「どこに行くことになるかは、まだ分からない」と続けている。

「ユナイテッドのようなクラブでプレーする機会を断るのは難しいだろう。だが、アストン・ビラのほうが定期的にプレーできるはずだ。そしてキャリアのこの段階で、彼は出場機会を優先させる必要がある」

「アストン・ビラでレギュラーとなれば、ポテンシャルを開花させるのに役立つだろう。また、アストン・ビラは来季、チャンピオンズリーグに出場する。これもゲームチェンジャーとなるかもしれない」

　もちろん、獲得するにはパルマとの交渉がまとまらなければならない。ワールドカップでの活躍次第で、移籍金がさらに高騰する可能性もある。

　実際、オランダとの初戦では２失点したもの、躍動した。大会での活躍を期待しつつ、鈴木の今後に関する進展にも注目だ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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