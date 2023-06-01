オランダ戦躍動の日本代表戦士に来季CL出場のイングランド名門が関心！「質の高い指揮官と仕事ができる」
日本代表GKの鈴木彩艶は、この夏のプレミアリーグ移籍が注目されている。強豪マンチェスター・ユナイテッドからの関心は以前から知られているが、直近では名門アストン・ビラも候補と報じられた。
パルマでの２シーズンで、GK大国イタリアでも評価を高めてきた鈴木。今シーズンはケガで長期離脱を余儀なくされたが、復帰後に確かな力を示してきた。さらに、離脱中にパルマはエドアルド・コルビが台頭。“代役”が見つかったことで、高額売却も期待できる鈴木は放出候補と言われる。
その鈴木への興味が伝えられたのが、ウナイ・エメリ監督の下でヨーロッパリーグ（EL）を制したアストン・ビラだ。『CaughtOffside』は、「（アストン・ビラ移籍なら）トップクオリティの選手たちと一緒になり、エメリのような質の高い指揮官と仕事できる」と報じた。
「プレミアリーグのクラブに加われば、より注目を集め、ワールドクラスの攻撃陣を相手に自分を試すことができる」
同メディアは「どこに行くことになるかは、まだ分からない」と続けている。
「ユナイテッドのようなクラブでプレーする機会を断るのは難しいだろう。だが、アストン・ビラのほうが定期的にプレーできるはずだ。そしてキャリアのこの段階で、彼は出場機会を優先させる必要がある」
「アストン・ビラでレギュラーとなれば、ポテンシャルを開花させるのに役立つだろう。また、アストン・ビラは来季、チャンピオンズリーグに出場する。これもゲームチェンジャーとなるかもしれない」
もちろん、獲得するにはパルマとの交渉がまとまらなければならない。ワールドカップでの活躍次第で、移籍金がさらに高騰する可能性もある。
実際、オランダとの初戦では２失点したもの、躍動した。大会での活躍を期待しつつ、鈴木の今後に関する進展にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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パルマでの２シーズンで、GK大国イタリアでも評価を高めてきた鈴木。今シーズンはケガで長期離脱を余儀なくされたが、復帰後に確かな力を示してきた。さらに、離脱中にパルマはエドアルド・コルビが台頭。“代役”が見つかったことで、高額売却も期待できる鈴木は放出候補と言われる。
「プレミアリーグのクラブに加われば、より注目を集め、ワールドクラスの攻撃陣を相手に自分を試すことができる」
同メディアは「どこに行くことになるかは、まだ分からない」と続けている。
「ユナイテッドのようなクラブでプレーする機会を断るのは難しいだろう。だが、アストン・ビラのほうが定期的にプレーできるはずだ。そしてキャリアのこの段階で、彼は出場機会を優先させる必要がある」
「アストン・ビラでレギュラーとなれば、ポテンシャルを開花させるのに役立つだろう。また、アストン・ビラは来季、チャンピオンズリーグに出場する。これもゲームチェンジャーとなるかもしれない」
もちろん、獲得するにはパルマとの交渉がまとまらなければならない。ワールドカップでの活躍次第で、移籍金がさらに高騰する可能性もある。
実際、オランダとの初戦では２失点したもの、躍動した。大会での活躍を期待しつつ、鈴木の今後に関する進展にも注目だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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