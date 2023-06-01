SixTONES、“体験型倉庫見学”ついにオープン 6人が見どころを紹介「自分たちで“すげえ”と思いました」
6人組グループ・SixTONES（高地優吾※高＝はしごだか、京本大我、田中樹、松村北斗、ジェシー、森本慎太郎）が、東京・Ginza Sony Parkで開催されるデビュー6周年・結成11年を記念した“体験型倉庫見学”『SixTONES STock』の内覧会前に囲み取材に参加した。詳細な内容は謎に包まれたイベントがついにお披露目。メンバーが見てほしいポイントをそれぞれ紹介した。
【写真】安心の表情！無事にテープを切り終わったSixTONES
物流倉庫「SixTONES STock」では歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTubeコンテンツなど、結成から現在に至るまでこれまでのクリエイティブを保管・管理している。『Golden SixTONES』や『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』などレギュラー番組とのコラボレーションも実現した。
来場者には専用トランシーバーが配布され、倉庫内のQRコードを読み込んで解説コメントや動画を楽しんだり、メンバーからの着信を受けたりなどしながら40分の制限時間内であれば倉庫内を自由に巡ることが可能（物販の時間は含まない）。SixTONESらしい遊び心とファンへの思いがたっぷり詰め込まれた内容となっている。
40分では足りないくらいの充実ぶりにジェシーは「僕たちも観させていただいたのですが、みんな盛り上がって、これはみんな喜んでくれると思います」と自信をみせる。田中は「今からこんなものがあるというのは言いたくないのはあるんですが、いろいろ倉庫なのでフロアを移動したりする、その移動の道中にも楽しめる要素が詰め込まれている。それを作ることも打ち合わせの提案で出たものではあるのですが、一瞬も飽きさせない。すべての瞬間に楽しんでいただける要素がある。そのこだわりに改めて自分たちで“すげえ”と思いました」と太鼓判を押した。
場内ではデビュー曲「Imitation Rain」のMVで印象的な水しぶきを追体験できたり、YouTubeの人気コンテンツ「9マス鬼ごっこ」でのメンバーの動きを体感できるコーナーも。高地は「SONYさんの最新技術とSixTONESのコラボレーション。もっとかっこいいことに使える最新機能をこんなおふざけで使えるんだという（笑）そういう五感で楽しめる仕掛けがたくさんあって。僕たちも体験させてもらって楽しかった。ファンの方も新鮮な気持ちになってもらえるのでは」と満足そう。ジェシーも「番組だったりYouTubeだったりそういうところも含め体験できるブースもあるのでそこを楽しんでいただけたら」とうなずいた。
さらに京本は「今までの番組もそうですし、僕たちも忘れていたものとか、これがこんなにきれいな形で残っていたんだと、さっき僕たちもサプライズをくらったような気持ちになったりしたのでファンの方なら下手したら僕らより詳しいくらいだと思う。“あれだ！”と大興奮だと思うのでひとつひとつを堪能してほしいです」とオススメ。
なかでも松村は「面白かったのはラジオのゾーン。時間をとりすぎると配分も難しくなってくるので、そのなかからそれぞれの珠玉の楽しみ方を味わってもらえれば」とニヤリ。森本は「デビュー前から最新のものまで歴史を感じながら“今”を感じられるのが一個の魅力なのかな」とアピールした。
17日から8月23日まで同所から、10月21日から12月27日まで大阪・ATCギャラリーで開催。東京・大阪でそれぞれ“66日間”ずつ実施される。
物流倉庫「SixTONES STock」では歴代リリース作品やアーティスト写真、ミュージックビデオ、ライブ衣装、オリジナルグッズ、YouTubeコンテンツなど、結成から現在に至るまでこれまでのクリエイティブを保管・管理している。『Golden SixTONES』や『SixTONESのオールナイトニッポンサタデースペシャル』などレギュラー番組とのコラボレーションも実現した。
来場者には専用トランシーバーが配布され、倉庫内のQRコードを読み込んで解説コメントや動画を楽しんだり、メンバーからの着信を受けたりなどしながら40分の制限時間内であれば倉庫内を自由に巡ることが可能（物販の時間は含まない）。SixTONESらしい遊び心とファンへの思いがたっぷり詰め込まれた内容となっている。
40分では足りないくらいの充実ぶりにジェシーは「僕たちも観させていただいたのですが、みんな盛り上がって、これはみんな喜んでくれると思います」と自信をみせる。田中は「今からこんなものがあるというのは言いたくないのはあるんですが、いろいろ倉庫なのでフロアを移動したりする、その移動の道中にも楽しめる要素が詰め込まれている。それを作ることも打ち合わせの提案で出たものではあるのですが、一瞬も飽きさせない。すべての瞬間に楽しんでいただける要素がある。そのこだわりに改めて自分たちで“すげえ”と思いました」と太鼓判を押した。
場内ではデビュー曲「Imitation Rain」のMVで印象的な水しぶきを追体験できたり、YouTubeの人気コンテンツ「9マス鬼ごっこ」でのメンバーの動きを体感できるコーナーも。高地は「SONYさんの最新技術とSixTONESのコラボレーション。もっとかっこいいことに使える最新機能をこんなおふざけで使えるんだという（笑）そういう五感で楽しめる仕掛けがたくさんあって。僕たちも体験させてもらって楽しかった。ファンの方も新鮮な気持ちになってもらえるのでは」と満足そう。ジェシーも「番組だったりYouTubeだったりそういうところも含め体験できるブースもあるのでそこを楽しんでいただけたら」とうなずいた。
さらに京本は「今までの番組もそうですし、僕たちも忘れていたものとか、これがこんなにきれいな形で残っていたんだと、さっき僕たちもサプライズをくらったような気持ちになったりしたのでファンの方なら下手したら僕らより詳しいくらいだと思う。“あれだ！”と大興奮だと思うのでひとつひとつを堪能してほしいです」とオススメ。
なかでも松村は「面白かったのはラジオのゾーン。時間をとりすぎると配分も難しくなってくるので、そのなかからそれぞれの珠玉の楽しみ方を味わってもらえれば」とニヤリ。森本は「デビュー前から最新のものまで歴史を感じながら“今”を感じられるのが一個の魅力なのかな」とアピールした。
17日から8月23日まで同所から、10月21日から12月27日まで大阪・ATCギャラリーで開催。東京・大阪でそれぞれ“66日間”ずつ実施される。