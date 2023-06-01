32歳の現役アナウンサーが、お酒の席における“過去の苦いトラウマ”を明かし、“婚約者”にも顔を曇らせる場面があった。

【映像】「一番嫌だな…」現役アナの“トラウマ”

6月16日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の最終回となる第8話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

一度は別れを選んだものの、「時を戻すデート」を経て見事“ゼロ日婚約”を成立させた、ゆかとキョウスケ（仕事が充実している経営者・年収4000万円・31）。結婚式まで残り5日となったこの日、ゆかはキョウスケの親友である“闘う料理人”こめおの店を訪れた。

ゆかが「友達といる時はどういうキャラクター？」と尋ねると、こめおは「酔っ払うと、想像している10倍はハッピー野郎になる」と明かす。さらに、「楽しくなって服とかを脱いじゃう」と、友人同士の誕生日会などで服を脱ぐというキョウスケのまさかの酒癖を暴露した。

このエピソードを受け、後の個別インタビューでゆかは「飲み会で脱ぐか……一番嫌だな。彼氏でも嫌だし、旦那さんならなおのこと」と顔を曇らせる。また、「過去に付き合っていた方が、不特定多数が集まる誕生日会に行って嫌な思いをした経験があったので、そういう場にいいイメージがなくて」と、お酒の席に対する“過去の苦いトラウマ”を明かした。

一方のキョウスケも、ゆかの空気が一変したことを察知していたようで、「悪いことをしてたわけじゃないんですけど。ゆかさんが悪い方向に想像してしまった時に、いい思いはしないかなと思った」と吐露。「もう顔見られなかったですね。この辺で感じる空気感で」と、気まずい空気に戸惑いを隠しきれない様子だった。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）