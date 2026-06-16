S3「第6回川崎スパーキングスプリント」が16日、川崎競馬場で行われた。単勝1.6倍に支持されたハーフブルーがトライアルに続き、川崎900メートルを連勝。昨年7月優駿スプリント以来の重賞2勝目を飾った。

二の脚を利して果敢にハナを奪ったハーフブルーがセーフティーリードを保ったまま、2着に半馬身差をつけて逃げ切った。前走に続きコンビを組んだ御神本は「スピードが豊富な馬。それを邪魔しないように心がけた。女の子だけどいい勝負根性を持っている」と振り返った。

3歳時には優駿スプリントを制した。世代屈指の速力は古馬重賞でも通用した。御神本は「この先、短いところだったら活躍してくれる」と地方通算3000勝を達成している名手をうならせた。

一方、管理する鈴木啓師は「馬の状態次第だが、無事なら習志野きらっとスプリント（8月6日、船橋）を予定」とプランを明かした。川崎の電撃戦を連勝したハーフブルーが勢いそのままに短距離重賞路線を突き進んでいく。

◇ハーフブルー 父サンダースノー 母アラモアナビーチ（母の父シニスターミニスター） 牝4歳 大井・鈴木啓之厩舎 馬主・菊地博氏 生産者・北海道新ひだか町の幌村牧場 戦績18戦8勝（南関東10戦5勝） 総獲得賞金6230万6000円。