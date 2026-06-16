-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオキャラクターズ、初コラボカフェ開催決定 7月から東京・大阪で
-真天地開闢集団-ジグザグとサンリオキャラクターズによる初のコラボレーションカフェ「ジグザグ×サンリオキャラクタァズ CAFE」が、7月2日から10月4日まで東京・大阪で期間限定オープンすることが決定した。
【画像】おいしそう！-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオ コラボメニュー
同カフェは、和×ラウドロックを軸に独自の世界観を展開する-真天地開闢集団-ジグザグと、幅広い世代から親しまれているサンリオキャラクターズによる初のテーマカフェ。本格始動10周年を迎えるジグザグを祝う企画として開催される。
メニューには、「命×マイメロディ」のたらこクリームパスタ、「龍矢×まるもふびより」のオムライス、「影丸×バッドばつ丸」のカレーをはじめ、楽曲をモチーフにしたデザートやキャラクターをイメージしたドリンクなどを用意。ビジュアルにもこだわったフォトジェニックな内容となっている。
デザートでは、楽曲「バリネギ -sexy green onion-」をイメージした「サンリオキャラクタァズ コラボ バリネギサンデー」、楽曲「きちゅねのよめいり」をモチーフにした「サンリオキャラクタァズ コラボ コンココンケーキ」を提供。ドリンクは命×マイメロディ、龍矢×まるもふびより、影丸×バッドばつ丸の組み合わせをイメージした3種類がラインアップされる。
また、オリジナルグッズとして缶バッジ、アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、ステッカーセット、巾着、フォトカードスタンド、ハートハンドルマグカップなどを販売。さらに、事前予約のうえ来店しメニューを注文した利用者にはフォトカード3枚セットをプレゼントするほか、フード・デザート・ドリンクメニューを2品注文ごとにフォトカードを配布する。
東京会場は7月2日から8月16日まで東京・BOX cafe＆space GEMS渋谷店、大阪会場は8月27日から10月4日まで大阪・BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店で開催。予約受付は6月17日午後6時よりスタートする。
-真天地開闢集団-ジグザグは、10周年を記念した東阪アリーナ公演『ジグザグ 10周年記念禊』をもってライブ活動に一区切りを設けることを発表。同ツアーは、11月23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪・大阪城ホールで開催される。6月からスタートする全国ツアー『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜』、10月開催の台湾公演に続く、10周年イヤーの集大成となる公演として実施される。
【画像】おいしそう！-真天地開闢集団-ジグザグ×サンリオ コラボメニュー
同カフェは、和×ラウドロックを軸に独自の世界観を展開する-真天地開闢集団-ジグザグと、幅広い世代から親しまれているサンリオキャラクターズによる初のテーマカフェ。本格始動10周年を迎えるジグザグを祝う企画として開催される。
デザートでは、楽曲「バリネギ -sexy green onion-」をイメージした「サンリオキャラクタァズ コラボ バリネギサンデー」、楽曲「きちゅねのよめいり」をモチーフにした「サンリオキャラクタァズ コラボ コンココンケーキ」を提供。ドリンクは命×マイメロディ、龍矢×まるもふびより、影丸×バッドばつ丸の組み合わせをイメージした3種類がラインアップされる。
また、オリジナルグッズとして缶バッジ、アクリルキーホルダー、アクリルスタンド、ステッカーセット、巾着、フォトカードスタンド、ハートハンドルマグカップなどを販売。さらに、事前予約のうえ来店しメニューを注文した利用者にはフォトカード3枚セットをプレゼントするほか、フード・デザート・ドリンクメニューを2品注文ごとにフォトカードを配布する。
東京会場は7月2日から8月16日まで東京・BOX cafe＆space GEMS渋谷店、大阪会場は8月27日から10月4日まで大阪・BOX cafe＆space KITTE OSAKA2号店で開催。予約受付は6月17日午後6時よりスタートする。
-真天地開闢集団-ジグザグは、10周年を記念した東阪アリーナ公演『ジグザグ 10周年記念禊』をもってライブ活動に一区切りを設けることを発表。同ツアーは、11月23日に東京・TOYOTA ARENA TOKYO、12月13日に大阪・大阪城ホールで開催される。6月からスタートする全国ツアー『47都道府県 ゆっくり行脚禊 〜第二弾〜』、10月開催の台湾公演に続く、10周年イヤーの集大成となる公演として実施される。