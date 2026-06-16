　日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の7451枚だった。

◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
バークレイズ証券　　　　　　　7451(　　7451)
ABNクリアリン証券　　 　　　　7427(　　7427)
ソシエテジェネラル証券　　　　5853(　　5853)
ビーオブエー証券　　　　　　　1933(　　1933)
ゴールドマン証券　　　　　　　1842(　　1822)
JPモルガン証券　　　　　　　　1549(　　1549)
モルガンMUFG証券　　　　　　　1192(　　1192)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1144(　　1144)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 680(　　 680)
UBS証券　　　　　　　 　　　　 442(　　 442)
シティグループ証券　　　　　　 340(　　 340)
野村証券　　　　　　　　　　　 196(　　 196)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 227(　　 187)
日産証券　　　　　　　　　　　 117(　　 117)
ドイツ証券　　　　　　　　　　　75(　　　75)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　52(　　　50)
インタラクティブ証券　　　　　　39(　　　39)
HSBC証券　　　　　　　　　　　　35(　　　35)
松井証券　　　　　　　　　　　　17(　　　17)
みずほ証券　　　　　　　　　　　12(　　　12)

※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース