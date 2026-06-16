「TOPIX先物」手口情報（16日夜間） バークレイズ証券取引高トップ、9月限7451枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、6月16日のTOPIX先物期近（2026年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはバークレイズ証券の7451枚だった。
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 7451( 7451)
ABNクリアリン証券 7427( 7427)
ソシエテジェネラル証券 5853( 5853)
ビーオブエー証券 1933( 1933)
ゴールドマン証券 1842( 1822)
JPモルガン証券 1549( 1549)
モルガンMUFG証券 1192( 1192)
サスケハナ・ホンコン 1144( 1144)
BNPパリバ証券 680( 680)
UBS証券 442( 442)
シティグループ証券 340( 340)
野村証券 196( 196)
SBI証券 227( 187)
日産証券 117( 117)
ドイツ証券 75( 75)
三菱UFJeスマート 52( 50)
インタラクティブ証券 39( 39)
HSBC証券 35( 35)
松井証券 17( 17)
みずほ証券 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
バークレイズ証券 7451( 7451)
ABNクリアリン証券 7427( 7427)
ソシエテジェネラル証券 5853( 5853)
ビーオブエー証券 1933( 1933)
ゴールドマン証券 1842( 1822)
JPモルガン証券 1549( 1549)
モルガンMUFG証券 1192( 1192)
サスケハナ・ホンコン 1144( 1144)
BNPパリバ証券 680( 680)
UBS証券 442( 442)
シティグループ証券 340( 340)
野村証券 196( 196)
SBI証券 227( 187)
日産証券 117( 117)
ドイツ証券 75( 75)
三菱UFJeスマート 52( 50)
インタラクティブ証券 39( 39)
HSBC証券 35( 35)
松井証券 17( 17)
みずほ証券 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース