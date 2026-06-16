『サバ缶』“４期生”伊東蒼がクランクアップ「またどこかで皆さんとご一緒できるよう」【コメントあり】
俳優・北村匠海が主演を務める、フジテレビ系月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜 後9：00）で、宇宙食サバ缶プロジェクトを先輩から受け継ぐ4期生、寺尾瑠夏（てらお・るか）役を演じる伊東蒼がクランクアップを迎えた。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
伊東演じる瑠夏は幼い頃から車いすで生活をし、無重力の世界に憧れ、宇宙への夢を誰より強く抱いてきた。高校に入学し、菅原奈未（すがわら・なみ／出口夏希）、兄の寺尾創亮（てらお・そうすけ／黒崎煌代）たち1期生が始めた“宇宙へサバ缶を飛ばす夢”を受け継ぎ、情熱を注いでいく。しかし、認証を得ることはできず、自分たちの代で宇宙に飛ばすことはできなかった。失望する瑠夏だったが、朝野の言葉で立ち直り、夢のバトンを後輩たちに託して高校を卒業した。
伊東の最後の撮影は、卒業後、4期生の仲間たちと再会するシーン。「寺尾瑠夏役、伊東蒼さんオールアップです！」とスタッフから声が上がると、盛大な拍手に包まれる中、鈴木雅之監督から記念の花が贈られた。伊東は「ありがとうございました。限られた撮影時間の中で、4期生みんなで相談したり、朝野先生とひとりひとりがお話したりしてやってきました。そういう機会を設けていただけて、スタッフの皆様に見守っていただけてありがたかったです」と感謝を述べ、「瑠夏として、4期生、朝野先生、皆さんとお芝居できたことがとてもうれしかったです」とかみ締めるように振り返った。「またどこかで皆さんとご一緒できるように頑張ります。残りの撮影も、無事に終わることを願っています」と笑顔でメッセージを寄せた。
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。22日に最終回を迎える。
【写真】意外と身長高い野口聡一氏と北村匠海＆神木隆之介…『サバ缶、宇宙へ行く』会見の様子
伊東演じる瑠夏は幼い頃から車いすで生活をし、無重力の世界に憧れ、宇宙への夢を誰より強く抱いてきた。高校に入学し、菅原奈未（すがわら・なみ／出口夏希）、兄の寺尾創亮（てらお・そうすけ／黒崎煌代）たち1期生が始めた“宇宙へサバ缶を飛ばす夢”を受け継ぎ、情熱を注いでいく。しかし、認証を得ることはできず、自分たちの代で宇宙に飛ばすことはできなかった。失望する瑠夏だったが、朝野の言葉で立ち直り、夢のバトンを後輩たちに託して高校を卒業した。
福井県の水産高校の生徒たちが、世代を超えて“宇宙食開発”という大きな夢に挑戦した奇跡のような実話をもとに、青春感たっぷりに描くオリジナルストーリー。新米高校教師の主人公・朝野峻一（北村）が、生徒たちを見守りながら夢を応援し、ともに伴走する中で、自身も成長していく軌跡を描く。22日に最終回を迎える。