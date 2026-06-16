フォレスターの最上位「Premium S：HEV EX」

スバルは2026年5月21日、「フォレスター」の改良モデルを発表しました。今回の改良では実用的な機能の充実やラインナップの拡充が図られ、さらなる商品力の向上が遂げられています。

数あるラインナップのなかで、現在、最上級グレードとして設定されている「Premium S：HEV EX」は、どのようなスペックや特徴を備えているのでしょうか。

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フォレスターは1997年に初代モデルが誕生しました。セダンのような扱いやすさとSUVの走破性を両立したクロスオーバーとして開発され、日本のみならず米国や欧州でも高い需要を獲得し、スバルの中核を担うグローバルモデルへと成長してきた経緯があります。

現行モデルとなる6代目は、2025年4月にフルモデルチェンジが実施されて登場しました。

デザインコンセプトに「Ready for Adventure〜いつでも冒険に出られる、頼れるGEAR〜」を掲げ、ボリューム感のある堂々としたプロポーションのエクステリアへと刷新されています。

ボディサイズは全長4655mm×全幅1830mm×全高1730mm、ホイールベース2670mmです。

エクステリアはフロントグリルからヘッドランプまで連続した造形により、ワイド感を強調した力強いプロポーションとなっています。内装はヘキサゴンパターンを配した立体構成により、SUVらしいタフさが表現されました。

パワートレインには1.8リッター直噴ターボエンジンと、2.5リッター水平対向エンジンとモーターを組み合わせたストロングハイブリッドシステム「S：HEV」の2タイプが採用されています。 駆動方式は常時全輪駆動のAWDが全車で採用されました。

車体構造には、ボディ全体の骨格部材を強固に組み立てる「フルインナーフレーム構造」が採用され、高剛性化と軽量化が図られました。

安全性能では、万が一の衝突時に歩行者やサイクリストを守る「サイクリスト対応歩行者保護エアバッグ」を世界初採用。

さらに、今回の改良により、スマートリアビューミラーの画質向上やワイヤレス充電器の給電性能強化がおこなわれたほか、一部上位グレードでアクセサリーコンセント（AC100V／1500W）が標準装備化され、実用性と機能性が一段と充実されています。

また、同時に1.8リッター直噴ターボエンジンモデルにエントリーグレードとなる「ツーリング」「ツーリングEX」が追加されました。

ラインナップが拡充されたフォレスターですが、最上級グレードに位置づけられるのが、「Premium S：HEV EX」です。

エクステリアでは、足元にアクティブなキャラクターを際立たせる大径の19インチアルミホイールを専用採用し、最上級グレードにふさわしい堂々とした存在感を演出しています。

インテリアは質感の高い素材が使用され、シート表皮やトリムには、上質なナッパレザーやウルトラスエードが組み合わされ、質感にこだわった居心地の良い空間に仕立てられました。

パワートレインには、ストロングハイブリッド専用の2.5リッター水平対向4気筒DOHC直噴エンジン（最高出力118kW）に、最高出力88kWを発生する駆動用モーターを組み合わせたシリーズ・パラレル方式を採用。後輪をプロペラシャフトで駆動させる機械式AWDとし、さまざまな路面状況に応じた優れた走りを実現します。

燃費はWLTCモードで18.5km／Lです。

また、高度運転支援システム「アイサイトX」も搭載されています。

Premium S：HEV EXの販売価格（消費税込）は、464万2000円です。