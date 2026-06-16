「途轍もないですよ」本田圭佑は見逃さなかった…オランダ戦の劇的同点ゴールを導いた“鎌田大地の隠れたファインプレー”を称える【W杯】
名手は名手のファインプレーを見逃していなかった。
元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場。聞き手に人気TikTokerのウンパルンパさんを迎え、ホテルの一室で視聴者の質問などに答えるおよそ１時間のロングトークだ。
２−２の壮絶ドローに終わった日本代表vsオランダ代表戦をあらためて振り返るなかで、89分に生まれた森保ジャパンの同点弾に言及。伊東純也の右ＣＫに小川航基がドンピシャヘッドで応え、すぐ前方にいた鎌田大地の頭に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた場面だ。本田は「あのシーン、小川さんがヘディングする前、鎌田さんがね、一瞬ファン・ダイクに当たってるんですよ」と明かし、ウンパさんを驚かせた。
さらに「ファン・ダイクにポンと当たってて、そのあとにファン・ダイクがボールに追いつこうと頑張るんですけど、間に合ってない。それで小川さんがじゃっかんフリーになってるんですよ」と解説。「だからまあそれも踏まえて言うと、鎌田さんのゴールでいいかなみたいな（笑）」と話し、「意図的にブロックしてると思うんですけど、もし偶然だったら途轍もないファインプレーだし、戦術通りやったとしても素晴らしいですよね」と感心した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！
元日本代表の本田圭佑が公式YouTubeチャンネルのライブ配信「初戦を終えてのYouTube Live」に登場。聞き手に人気TikTokerのウンパルンパさんを迎え、ホテルの一室で視聴者の質問などに答えるおよそ１時間のロングトークだ。
２−２の壮絶ドローに終わった日本代表vsオランダ代表戦をあらためて振り返るなかで、89分に生まれた森保ジャパンの同点弾に言及。伊東純也の右ＣＫに小川航基がドンピシャヘッドで応え、すぐ前方にいた鎌田大地の頭に当たってコースが変わり、ゴールに吸い込まれた場面だ。本田は「あのシーン、小川さんがヘディングする前、鎌田さんがね、一瞬ファン・ダイクに当たってるんですよ」と明かし、ウンパさんを驚かせた。
さらに「ファン・ダイクにポンと当たってて、そのあとにファン・ダイクがボールに追いつこうと頑張るんですけど、間に合ってない。それで小川さんがじゃっかんフリーになってるんですよ」と解説。「だからまあそれも踏まえて言うと、鎌田さんのゴールでいいかなみたいな（笑）」と話し、「意図的にブロックしてると思うんですけど、もし偶然だったら途轍もないファインプレーだし、戦術通りやったとしても素晴らしいですよね」と感心した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】本田圭佑が公式YouTubeのライブ配信に登場！ あらためてオランダ戦を語り尽くす！