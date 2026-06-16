新日本プロレスは１５日、真夏の最強戦士決定戦「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６」の追加エントリー選手を発表した。

今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ Ａｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。

参加選手１４名は１４日に発表されたが、同日の大阪城ホール大会でのＩＷＧＰタッグ戦での勝者チーム２名に参加資格を与えることが決定。結果、新王者となったグレート‐Ｏ‐カーンとＨＥＮＡＲＥが参戦。オーカーンはＡブロック、ＨＥＮＡＲＥはＢブロックへのエントリーが決まった。

◆Ａブロックは、以下の通り。

・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ

・ボルチン・オレッグ

・辻陽太

・鷹木信悟

・ジェイク・リー

・ＳＡＮＡＤＡ

・後藤洋央紀

・グレート‐Ｏ‐カーン

◆Ｂブロックは、以下の通り。

・海野翔太

・上村優也

・ドリラ・モロニー

・ザック・セイバーＪｒ．

・カラム・ニューマン

・成田蓮

・ゲイブ・キッド

・ＨＥＮＡＲＥ

残り４選手は、６・２３後楽園ホールと７・６後楽園で出場決定戦を行い、最終エントリー選手を決める。