新日本プロレス「Ｇ１」、新ＩＷＧＰタッグ王者・グレート‐Ｏ‐カーン「Ａブロック」、ＨＥＮＡＲＥ「Ｂブロック」エントリー…７・１１シカゴで開幕
新日本プロレスは１５日、真夏の最強戦士決定戦「Ｇ１ ＣＬＩＭＡＸ ３６」の追加エントリー選手を発表した。
今年はＡブロック１０名、Ｂブロック１０名。合計２０名が出場。７月１１日（日本時間・１２日）に米シカゴのＮＯＷ Ａｒｅｎａで開幕。８月１６日に両国国技館で優勝決定戦が行われる。
参加選手１４名は１４日に発表されたが、同日の大阪城ホール大会でのＩＷＧＰタッグ戦での勝者チーム２名に参加資格を与えることが決定。結果、新王者となったグレート‐Ｏ‐カーンとＨＥＮＡＲＥが参戦。オーカーンはＡブロック、ＨＥＮＡＲＥはＢブロックへのエントリーが決まった。
◆Ａブロックは、以下の通り。
・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ
・ボルチン・オレッグ
・辻陽太
・鷹木信悟
・ジェイク・リー
・ＳＡＮＡＤＡ
・後藤洋央紀
・グレート‐Ｏ‐カーン
◆Ｂブロックは、以下の通り。
・海野翔太
・上村優也
・ドリラ・モロニー
・ザック・セイバーＪｒ．
・カラム・ニューマン
・成田蓮
・ゲイブ・キッド
・ＨＥＮＡＲＥ
残り４選手は、６・２３後楽園ホールと７・６後楽園で出場決定戦を行い、最終エントリー選手を決める。