デビュー50周年の歌手、来年結婚30年の夫との挙式当日に発生したトラブルを救った参列者とは
シンガーソングライターの尾崎亜美が、18日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
尾崎亜美 ＝テレビ朝日提供
今年デビュー50周年を迎えたシンガーソングライターの尾崎。歌手としてはもちろん、数々の名曲を提供し、世に送り出してきたヒットメーカーとしても活躍を続けている。南沙織の「春の予感」や杏里の「オリビアを聴きながら」、松田聖子の「天使のウィンク」など、名曲の意外な制作舞台裏を明かす。
さらに、子どもの頃の「嘘」の思い出が現在の音楽活動の原点になっているという尾崎。また、夫で世界的ベーシストの小原礼と一緒にメドレーを披露する。来年結婚30年を迎える2人だが、米国レコーディングでの初対面での意外な一幕を告白。挙式当日に発生した前代未聞のトラブルを、参列していたデーモン閣下によって救われた結婚式秘話を語るほか、プロ級の腕前を持つ料理のこだわりや、今後のプライベートな夢なども明かす。
尾崎亜美 ＝テレビ朝日提供
今年デビュー50周年を迎えたシンガーソングライターの尾崎。歌手としてはもちろん、数々の名曲を提供し、世に送り出してきたヒットメーカーとしても活躍を続けている。南沙織の「春の予感」や杏里の「オリビアを聴きながら」、松田聖子の「天使のウィンク」など、名曲の意外な制作舞台裏を明かす。