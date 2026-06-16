りん（見上愛）の病院実習終了と安（早坂美海）の縁談が同時に描かれているNHK連続テレビ小説『風、薫る』第12週。安の縁談を通して、一ノ瀬家の事情へと視点が移っていく。

参考：『風、薫る』第57話、直美（上坂樹里）が環（英茉）の様子がおかしいことに気づく

スポットが当たるのが、環（英茉）だ。幼いながらに母であるりんと離れ、美津（水野美紀）と安との暮らしを受け入れ、まっすぐに育ってきた環の揺らぎがはじめて描かれるようだ。

そんな成長しつつある環を演じるのが、宮島るかからバトンを受け取り、第5週から出演している英茉だ。英茉は2022年の『悪女（わる）～働くのがカッコ悪いなんて誰が言った？～』（日本テレビ系）でドラマデビューを果たし、同年には『鎌倉殿の13人』（NHK総合）に北条義時の妹役として出演した。以降、映画『劇場版 君と世界が終わる日に FINAL』のミライ役や『団地のふたり』（NHK総合）の空ちゃん役など、印象的な役柄で爪痕を残してきた。

そして、特筆したいのが『放課後カルテ』（日本テレビ系）で演じた外崎真愛役だ。真愛は場面緘黙症を持つ小学1年生の女の子。家庭では普通に話せるのに、学校などの社会的な場面では、声が出なくなってしまう症状だ。英茉は、家と学校で見せる表情の違い、さらに真愛が心の中でキャラクターと会話する場面と、3つのリアクションを演じ分けながら、真愛という1人の少女の胸の内を真摯に表現していた。

英茉が演じた心の中で葛藤する場面と主人公・牧野（松下洸平）や担任・芳野（ホラン千秋）に見せる無表情とのギャップからは、真愛の苦しさが痛いほど伝わってきた。

そんな真愛が、ほんの少しずつ牧野や同級生の未沙（沢田優乃）にリアクションを返す姿や、音楽会で手をあげられた瞬間には、言いようのない感動があった。あの幼さで、ドラマ1話分の中心となるエピソードを背負えること、役柄の二面性をきっちりと見せられることから、これからの成長に期待を寄せた人が多かったのではないだろうか。

2026年には、朝ドラだけではなく『ほどなく、お別れです』や『君が最後に遺した歌』など映画でも活躍。成長とともに、これまでよりもさらに重要な役柄を任されることが増えている。

朝ドラへの出演は、子役にとっても1つの到達点だ。英茉をこれから“りんの娘の環ちゃん”と認識する人も増えるだろう。

真愛役で見せたように、心情を吐露する姿に、人の心を動かす力のある英茉。どんな芝居で、環の心情を見せてくれるのだろうか。また、環の反応を通して、りんと安の心情、一ノ瀬家の状態はどのように変化していくのか。

もうすぐ折り返しに差し掛かる『風、薫る』が今後、家庭と女性の人生をどんな切り口で描くのか楽しみだ。（文＝古澤椋子）