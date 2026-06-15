FANTASTICSの大人気地上波冠番組「FUN！FUN！FANTASTICS」。その最新作の放送が7月1日(水) 25時45分から日本テレビで放送決定！

6年目に突入の今年は「祭」がテーマ！初回放送でさまざまなプロジェクトが明らかに

FANTASTICSが本人役で登場し、時代を創った豪華レジェンドゲストからさまざまなカルチャーを学ぶシチュエーションコメディ。最新作の放送を前に、メインビジュアルが初解禁！

「和洋折衷」をテーマに、祭をモチーフにした煌びやかな衣装でメンバーが登場する。

初回放送は特別編。5年間の番組の魅力をぎゅっと凝縮した８人のスペシャルなトークに加えて、さまざまなプロジェクトを続々と解禁！さらに、“ある企画”の実現をかけてメンバーが挑むゲーム対決など、お祭り騒ぎで進行していく。

また第２回には、TRF のSAM＆DJ KOO、第３回には相川七瀬を迎えて、今回もスタジオトークを繰り広げる。レジェンドたちの知られざる秘話も必見！

澤本夏輝 （FANTASTICS）コメント

今年は「祭」をテーマに、過去5年間の集大成となる素晴らしい企画が満載です！

FANTAROの皆さん、さまざまな“祭プロジェクト”があるので、番組内や公式SNSでの発表など楽しみにしていてください。

引き続きチェックのほどよろしくお願いいたします！