【ひらがなクイズ】解けると爽快！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは美しい植物
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、外壁を美しく彩る植物、地域に残るストーリー、そして未知の出来事という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
あお□□
いい□□え
は□□いけん
ヒント：フェンスなどに絡みつくみずみずしい緑色の葉を持つ草。昔の人から代々口づてによって残されてきたストーリー。そして、これまでの人生において一度もやったことがない物事に初めて触れる瞬間を思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「つた」を入れると、次のようになります。
あおつた（青蔦）
いいつたえ（言い伝え）
はつたいけん（初体験）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、建物を覆うみずみずしい自然の描写から、歴史や文化を後世に残すための知恵、さらには人間の成長において誰もが通る記念すべきステップまでを網羅しました。共通する「つた」という響きが、生命力あふれる植物の景観、口頭で紡がれる民俗的なエピソード、新鮮な感動を伴うライフイベントを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、外壁を美しく彩る植物、地域に残るストーリー、そして未知の出来事という、それぞれ異なる視点を持つ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
あお□□
いい□□え
は□□いけん
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正解：つた正解は「つた」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「つた」を入れると、次のようになります。
あおつた（青蔦）
いいつたえ（言い伝え）
はつたいけん（初体験）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、建物を覆うみずみずしい自然の描写から、歴史や文化を後世に残すための知恵、さらには人間の成長において誰もが通る記念すべきステップまでを網羅しました。共通する「つた」という響きが、生命力あふれる植物の景観、口頭で紡がれる民俗的なエピソード、新鮮な感動を伴うライフイベントを心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉の新しい組み合わせを楽しめたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)