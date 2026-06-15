中京、新潟の「競走時間帯の拡大」は全６週で実施　７レース制や北海道開催増加については９月下旬に発表予定

ＪＲＡは６月１５日、大阪市内で関西定例記者会見を行った。

今年は暑熱対策の一環として、昨夏に中京、新潟開催で１〜４週目までに行った「競走時間帯の拡大」の対象期間が、７月２５日から８月３０日の全６週間に広がる。期間中は７Ｒがメインとして行われる予定だが、新潟最終週のみメインは８Ｒとなることになった。８月３０日に行われる重賞の新潟記念・Ｇ３（芝２０００メートル）と２９日のＢＳＮ賞・Ｌ（ダート１８００メートル）が対象。また、８月８日からは１Ｒが新潟、中京、札幌の順番でレースが始まる。

期間中は、現金発売が原則９時２０分から開始。パークウインズ（開催のない競馬場）では、１６時２０分以降の最初のレースの発売締切時刻以降はＵＭＡＣＡのみでの馬券発売となる。札幌も札幌１２Ｒ発売締切時間以降は、ＵＭＡＣＡ発売のみ。中京、新潟は期間中の６週間がすべてフリーパスの日となる。

また、新潟や中京の７レース制や北海道開催の増加など、来年以降の暑熱対策について、清水靖博理事は「来年度の開催日は９月下旬に発表する予定という風に考えております」と説明した。