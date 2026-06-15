『風、薫る』直美は、環の様子がおかしいことに気づいて… 第57回場面カット
俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土 前8：00 NHK総合 ※土曜日は1週間の振り返り／月〜金 前 7：30 NHK BS、BSプレミアム4K）の第57回（16日）の場面カットが公開されている。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりん（見上愛）と美津（水野美紀）だが、環（英茉）は元気がなく、安も何か思い悩んでいるようで…。一方のバーンズ（エマ・ハワード）は、捨松（多部未華子）のもとを訪れていた。
今回は、結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて・・。
【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開
前回は、安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりん（見上愛）と美津（水野美紀）だが、環（英茉）は元気がなく、安も何か思い悩んでいるようで…。一方のバーンズ（エマ・ハワード）は、捨松（多部未華子）のもとを訪れていた。
今回は、結婚をしたくないと言い出した安（早坂美海）を巡り、安、宗一（上杉柊平）、りん（見上愛）、シマケン（佐野晶哉）は団子屋に集まって話し合う。一方、直美（上坂樹里）は、環（英茉）の様子がおかしいことに気づいて・・。