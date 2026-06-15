「MOOMIN谷の住民みたい」山田優、ゆるコーデでも隠せない圧巻スタイルに反響！ 「オシャレすぎる」
モデルで俳優の山田優さんは6月14日、自身のInstagramを更新。私服ショットで圧巻のスタイルを公開しました。
【写真】山田優の圧巻スタイルショット
ファンからは「今日もカワイイ MOOMIN谷の住民みたいメルヘンチック」「オシャレすぎる」「Siempre bonita（いつも美しい）」など、絶賛の声が寄せられています。
(文:五六七 八千代)
【写真】山田優の圧巻スタイルショット
私服ショットに反響山田さんは「Have a nice day（いい1日を）」とつづり、7枚の写真を公開。エレベーター内で撮影した全身の自撮りショットや、買い物を楽しむ様子などです。ブラウンのハットにスカーフを合わせ、ボルドー色のトップスとネイビーのパンツを着用したスタイリング。ゆったりとしたコーディネートながら、すらりとした抜群のスタイルが際立っています。
「ずっとスタイル良い〜」たびたび私服ショットを公開している山田さん。6日には「Jet-Set Style（飛行機で遊びに行くスタイル）」とつづり、6枚の写真を公開しました。黒いワンショルダーのトップスにデニムパンツを合わせたシンプルなコーディネートで、ターバンや大きなサングラスがアクセントになっています。コメントでは「可愛いしめっちゃカッコいい」「ずっとスタイル良い〜」「どーやったらその体型維持できるん？」などの声が集まりました。今後の投稿も楽しみですね。
(文:五六七 八千代)