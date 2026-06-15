元ギャルママモデルの日菜あこが14日に自身のアメブロを更新。ミスタードーナツで偶然手に入れることができた人気商品についてつづった。

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この日、日菜は「昨日の帰り夜の19時ごろだった」と述べ、ミスタードーナツの前を通りかかった際に「10人くらい並んでて」と行列ができていたことを報告。当初は「半額セールでもやってるのかな？」と思っていたそうだが、流行している『もっちゅりん』が販売されているのを発見したと明かした。

続けて「朝から並ばないと買えないと聞いてたから普通に売ってる事にビックリ!!」と驚いた様子でコメント。「なくなっちゃわないかドキドキしながら並んで…」と当時の心境を明かし、無事に商品を購入できたことを写真とともに報告した。

また、夜の時間帯に商品が残っていた理由について「予約キャンセル分が夜に開放されたのでした」と説明。「ちなみに私の後ろ5人くらいでもう売り切れになってました」とギリギリのタイミングで購入できたことを明かした。